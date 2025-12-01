Thanh Hóa hợp tác toàn diện với Houaphanh

LàoThỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Houaphanh tập trung mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như: ngoại giao, thương mại, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh.

Ngày 1/12, tại thủ đô Vientiane, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Houaphanh đã trao Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030.

Sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân, dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào, ngày 1-2/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam và tỉnh Houaphanh, Lào. Ảnh: TTXVN

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030, hai tỉnh thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bám sát chiến lược hợp tác Việt Nam – Lào và nhu cầu phát triển thực tiễn.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, mở rộng giao lưu giữa tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và các sở, ban, ngành. Công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, đặc biệt với thế hệ trẻ hai tỉnh, được xác định là trọng tâm trong giai đoạn tới.

Hai tỉnh ưu tiên giữ vững ổn định khu vực biên giới, tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động tuần tra song phương, trao đổi thông tin và huấn luyện nghiệp vụ tiếp tục được duy trì chặt chẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh (trái) và Bí thư Tỉnh ủy Houaphanh Phutphan Keovongxay ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Ảnh: Minh Hiếu

Thanh Hóa và Houaphanh nhất trí thúc đẩy xúc tiến thương mại biên giới, đối thoại doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai tỉnh. Hai bên tăng cường phát triển dịch vụ logistics, đặc biệt trong vận chuyển hàng hóa qua tuyến biên giới.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, hai tỉnh tiếp tục phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng bền vững và trao đổi kinh nghiệm trong quản lý tài nguyên.

Hai tỉnh tiếp tục hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi giáo viên, học sinh, hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập tại Thanh Hóa. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, hai bên thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội.

Một điểm nhấn quan trọng của thỏa thuận là việc Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Houaphanh xây dựng và hoàn thiện Trụ sở ủy ban chính quyền các huyện Sầm Nưa, Sầm Tớ và Viêng Xay giai đoạn 2026–2030, đồng thời triển khai một số công trình mang tính biểu tượng hữu nghị giữa hai tỉnh. Tổng mức hỗ trợ dự kiến 244 tỷ đồng từ ngân sách Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Houaphanh Phutphan Keovongxay (bên phải) tặng hoa Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Minh Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định thỏa thuận hợp tác mới sẽ góp phần đưa quan hệ Thanh Hóa – Houaphanh phát triển ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam – Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Bí thư Tỉnh ủy Houaphanh Phutphan Keovongxay cho biết những kết quả mà tỉnh Houaphanh đạt được thời gian gần đây có sự đóng góp quan trọng từ chương trình hợp tác giai đoạn 2020–2025. Ông tin thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030 sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Houaphanh, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó thủy chung giữa hai tỉnh.

