Thanh Hóa chi hơn 350 tỷ đồng tu bổ thành nhà Hồ

Giai đoạn 2025-2028, tỉnh Thanh Hóa chi 350 tỷ đồng tôn tạo nhiều hạng mục lớn ở di sản thế giới Thành nhà Hồ như Điện Hoàng Nguyên, hào thành phía Nam...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi một số hạng mục thuộc Di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án.

Con đường Hoàng gia trước cổng nam thành nhà Hồ sẽ được phục dựng trong thời gian tới. Ảnh: Lê Hoàng

Dự án được chia làm hai giai đoạn, kéo dài từ năm 2025 đến 2028. Trong đó, giai đoạn một (2025-2027) tập trung vào nhiều hạng mục quan trọng như bảo tồn khảo cổ và phỏng dựng nền móng khu Điện Hoàng Nguyên trên diện tích 9.000 m2; tu bổ, phục hồi toàn bộ hào thành phía Nam dài hơn 1,4 km; tu bổ đường Hoàng Gia dài hơn 615 m.

Ngoài ra, dự án sẽ triển khai giải pháp chống thấm mái và tường tại các cổng thành; xây dựng 5 tuyến giao thông nội bộ, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh cảnh quan, nhà vệ sinh công cộng cùng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Giai đoạn hai (2027-2028), tỉnh dự kiến tiếp tục phục hồi, tôn tạo các công trình trong khu vực nội thành như Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành...

Mục tiêu của dự án là bảo tồn bền vững, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của thành nhà Hồ, đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch trọng điểm của quốc gia và khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Một đoạn tường thành phía đông thành nhà Hồ còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Lê Hoàng

Thành Nhà Hồ được xây dựng vào năm 1397 dưới triều Hồ Quý Ly, là một trong những công trình kiến trúc đá độc đáo nhất còn lại ở Việt Nam. Với kỹ thuật xây dựng bằng những khối đá xanh nặng hàng tấn ghép chồng khít mà không dùng vôi vữa, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2011. Qua hơn 600 năm tồn tại, công trình vẫn giữ được nhiều dấu tích nguyên gốc, có giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, quân sự và khảo cổ học.

Lê Hoàng