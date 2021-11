Thanh Hằng vẽ mắt đồ họa

Thanh Hằng gây ấn tượng với kiểu kẻ mắt đồ họa khi tham dự sự kiện hôm 20/11 ở Phú Quốc.

Thanh Hằng là một trong số khách mời tham dự buổi ra mắt khu trưng bày các thiết kế ấn tượng từng trình diễn ở chương trình thời trang Fashion Voyage. Cô chọn phong cách sexy với váy đen midi, phá cách bằng áo khoác dáng sơ mi crop top. Siêu mẫu tự trang điểm, làm tóc. Để tạo điểm nhấn, cô nhờ chuyên gia trang điểm kẻ mắt theo phong cách đồ họa bằng bút nước màu xanh neon.

Thanh Hằng theo đuổi kiểu kẻ mắt đồ họa. Ảnh: Kiếng Cận Team

Rộ lên từ năm 2012 đến nay, kiểu kẻ mắt này được nhiều nhà mốt ưa chuộng trên sàn diễn, trong đó có Valentino, Chanel. Thay vì kẻ một đường sát mí mắt như thông thường, các cô gái có thể vẽ các đường nét uốn lượn, tạo hình khối đa dạng ở bầu mắt.

Cách kẻ mắt đồ họa Cách kẻ mắt đồ họa. Video: Facebook 17 Cosmetics

Ngoài Thanh Hằng, sự kiện còn là cuộc hội ngộ của một số người đẹp cùng các nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà, Võ Công Khanh, Lê Ngọc Lâm... Hoa hậu Hương Giang diện váy cut-out màu cam thuộc bộ sưu tập Like the Sunshine của Lê Thanh Hòa, trong khi ca sĩ Thảo Trang theo đuổi mốt màu neon với crop top đồng điệu chân váy, phối giày ánh kim.

Hoa hậu Hương Giang (trái) và ca sĩ Thảo Trang. Ảnh: Kiếng Cận Team

Bên cạnh các thiết kế, không gian trưng bày một số kỷ vật gắn liền với các mùa trình diễn như ngựa sắt ở show A Walk To The Sky, vali hành lý ở Lost in Wonder...

Ý Ly