Thanh Hằng - 'nữ hoàng catwalk'

Cuối tháng 11/2018, Thanh Hằng được chọn kết show "I am What I am" (Tôi là chính tôi) của Chung Thanh Phong. Cô bước ra đường băng với hình ảnh một hoa hậu trong đầm dạ hội đính cườm, đầu đội vương miện, dải băng đồng thời là dải vải nhung tạo kiểu cho bộ váy. Các hạt cườm được sắp xếp tạo nên slogan "No drama no scandal" với ý nghĩa: khẳng định thái độ sống hiện đại, không bận tâm đến tiêu cực, thị phi, là chính mình. Đây cũng là phong cách, quan điểm sống của Thanh Hằng.