Thanh Hằng: 'Mục tiêu của chồng là làm cho tôi hạnh phúc'

Thanh Hằng nói chồng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh - luôn mang lại cho cô nguồn năng lượng tích cực bởi sự hài hước, nhạy bén và điềm tĩnh.

Thanh Hằng: 'Tôi và chồng thấu hiểu nhau'

Dịp 14/2, người mẫu nói về cuộc sống vợ chồng son của cô và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Theo người đẹp, cô nóng nảy, hoạt ngôn còn bạn đời lại ít nói, điềm tĩnh. Sự trái ngược trong tính cách của cả hai lại là điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân khi biết bù đắp cho nhau.

Thanh Hằng, 41 tuổi, quê Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Tháng 8/2023, Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê tham gia The New Mentor - chương trình truyền hình thực tế về người mẫu gây chú ý.

Chồng cô - nhạc trưởng Trần Nhật Minh, 43 tuổi - tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM. Trần Nhật Minh từng chỉ đạo âm nhạc cho loạt liveshow của Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo.

Hoàng Dung - Khang Vi