Thanh Hằng gặp sự cố khi diễn vedette

TP HCMNgười mẫu Thanh Hằng bình tĩnh xử lý sự cố chiếc cánh gắn trên trang phục bị bung tại show của nhà thiết kế Hà Thanh Việt.

Thanh Hằng gặp sự cố khi diễn vedetee Màn catwalk và xử lý sự cố của Thanh Hằng trên sàn diễn. Video: Kiếng Cận

Tối 22/11, Thanh Hằng đảm nhận vai trò kết show Fly Me to the Moon. Cô bước ra với trang phục mang tinh thần chiến binh, làm bằng chất liệu kim loại mỏng và xuyên thấu. Đôi cánh gắn ở sau lưng thể hiện tinh thần tự do, khát vọng vươn xa.

Thanh Hằng tạo dáng với trang phục cảm hứng chiến binh.

Khi cô catwalk, một phần cánh trên bộ trang phục bị bung và rơi xuống sàn. Thanh Hằng tiếp tục trình diễn với thái độ bình tĩnh trong tiếng vỗ tay của khách mời. Cô sau đó chào kết cùng nhà thiết kế và dàn mẫu.

Hà Thanh Việt cho biết bộ trang phục giao cho Thanh Hằng có trọng lượng nặng. "Lúc tổng duyệt, mọi thứ diễn ra thuận lợi. Trang phục hơi cồng kềnh nhưng chị Hằng xử lý gọn gàng nên tôi rất an tâm", anh nói.

Theo nhà mốt, do tính chất bộ đồ khó mặc nên Thanh Hằng đã chuẩn bị mọi thứ trước show khoảng một tiếng. "Trong hậu trường, do không gian hẹp, nhiều người đi lại nên không tránh khỏi sự va chạm, khiến các mối nối của phần cánh và thân bị lỏng. Dù gặp chút sự cố, tôi hài lòng về phần thể hiện của người mẫu. Tôi cảm ơn chị Hằng đã tham gia, góp phần tạo nên thành công của sự kiện", Hà Thanh Việt nói.

Thanh Hằng mong khán giả thông cảm, có cái nhìn tích cực về show và nỗ lực của êkíp . "Trước tình huống, tôi cố gắng để hoàn thành vai trò. Sau show, tôi và nhà thiết kế đã nói chuyện để hiểu nhau hơn", người mẫu nói.

Thanh Hằng chào kết show cùng nhà thiết kế Hà Thanh Việt.

Nhà mốt giới thiệu 80 thiết kế tại show, lấy cảm hứng vũ trụ và tương lai. Anh sử dụng chất liệu kim loại mỏng, giả kim loại để thực hiện trang phục theo phong cách chiến binh, nữ thần. Ngoài ra, anh dùng linen, cotton, satin, vải bố, kim sa, vỏ cây, nhấn ở chi tiết đôi cánh hoặc đính lông vũ.

Thanh Hằng 41 tuổi, quê Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Đến nay, sau 20 năm làm nghề, cô là người mẫu đắt show hàng đầu làng mốt.

Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn xuất trong các dự án điện ảnh như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế, Nụ hôn thần chết, Chị chị em em, Mẹ chồng. Năm 2023, cô kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh, 43 tuổi - tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga, hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM.

Nhà thiết kế Hà Thanh Việt 30 tuổi, quê Bình Định. Anh từng đồng hành, tạo hình ảnh cho các hoa hậu như Mai Phương Thúy, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Thanh Thủy. Nhà thiết kế theo đuổi phong cách thanh lịch với sắc trắng chủ đạo, từng ra mắt các bộ sưu tập như Lối thoát, Fall - Winter 2023, White Plan Autumn/Winter 2024.

Tân Cao

Ảnh: Kiếng Cận