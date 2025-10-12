Thanh Hằng diễn vedette với đầm tôn xương quai xanh

Thanh Hằng làm "nàng thơ" show thời trang Thu Đông chủ đề "The Reflection - Sự phản chiếu", tối 11/10. Bộ sưu tập tôn vinh nét đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ của phụ nữ. Thanh Hằng mặc cắt xẻ diễn vedette Màn catwalk của Thanh Hằng. Thanh Hằng xuất hiện ở chương cuối "The Ember's Glow - ánh sáng bản lĩnh" với kiểu đầm lấy cảm hứng từ ánh sáng khúc xạ qua chiếc gương. Thiết kế hướng đến tinh thần tự do, thể hiện thông điệp về sự tự tin. Trang phục hở vai, cắt xẻ vừa phải nhằm tôn ưu điểm hình thể của Thanh Hằng. Người đẹp phối cùng mũ để tăng điểm nhấn cho diện mạo. Bộ sưu tập được làm bằng chất liệu tweed, dệt ánh kim với phom dáng hiện đại. Chương một "Veil of Light - ánh sáng tinh khôi" gồm trang phục tông be, trắng chủ đạo. Nhà mốt sử dụng vải organza trong suốt, tulle mỏng thêu chỉ bạc, lụa bóng nhẹ, ren macrame điêu khắc thủ công. Váy áo phom dáng xòe chữ A, dáng cột hoặc nhiều lớp lần lượt xuất hiện trên sàn diễn. Chương hai mang tên "The Forgotten Hue" tập trung vào gam màu đỏ burgundy trầm ấm. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Ngọc Châu, Á hậu Lệ Hằng (từ trái qua) catwalk với phong cách mạnh mẽ. Các người mẫu trình diễn trang phục xuyên thấu, gắn tà bay bổng. * Dàn hoa hậu, á hậu diện đơn sắc dự showTân Cao Ảnh: Kiếng Cận