Thanh Hằng chấn chỉnh thái độ của thí sinh Top Model

Phạm An - thí sinh Vietnam's Next Top Model 2025 - khiến giám khảo Thanh Hằng nổi giận vì tỏ thái độ thiếu khiêm tốn.

Trong tập lên sóng ngày 17/8, Phạm An vào nhóm nguy hiểm cùng Ái Băng, Uyên Đỗ, Tâm Thanh. Tại phòng loại, cô đối diện giám khảo Thanh Hằng. Khi tự nhận xét về phần thể hiện, cô nói: "Em thấy phần thi vừa rồi của mình không phải là quá tệ để đứng ở đây. Em cũng khá bất ngờ đó".

Chia sẻ kèm biểu cảm của thí sinh khiến Thanh Hằng cho rằng Phạm An chưa tôn trọng mình. Người đẹp chấn chỉnh: "Em đang nói chuyện với ai? Chị là bạn em à? Em phải hiểu phần lớn những câu chuyện tiêu cực xảy ra đều đến từ thái độ".

Thí sinh Top Model bị giám khảo chấn chỉnh thái độ Màn đối đáp của Phạm An khiến Thanh Hằng phản ứng.

Nhiều ý kiến nhận xét cách ứng xử của Phạm An trước đàn anh, đàn chị trong nghề là chưa phù hợp, có phần ngạo mạn. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nói: "Với người mẫu, sự tự tin là cần thiết nhưng nếu thái độ thiếu thiện cảm sẽ là rào cản trên con đường đi tới thành công".

Thanh Hằng cho biết nghiêm khắc với thí sinh vì muốn đàn em phát triển, làm nghề lâu dài, không phải vì cảm xúc cá nhân hay ghét bỏ.

Thanh Hằng chấn chỉnh thái độ của thí sinh Phạm An (trái) ở vòng loại.

Phạm An xin lỗi Thanh Hằng, giải thích gương mặt của mình dễ tạo cảm giác hiểu lầm là "tỏ thái độ" với người đối diện. Cô khẳng định bản thân không có ý coi thường giám khảo. Dù thế, với phong độ thiếu ổn định cùng phần thể hiện kém ở tập 3, Phạm An phải dừng chân.

Trước đó, thí sinh Giang Phùng cũng từng bị Thanh Hằng nhắc nhở về cách ứng xử sau hoàn thành thử thách chụp ảnh trên không. Người mẫu khuyên đàn em cần biết nói lời cảm ơn êkíp, nhiếp ảnh gia, người hỗ trợ trước khi rời đi.

Giang Phùng thực hiện thử thách chụp ảnh trên không ở Vietnam's Next Top Model Thí sinh Giang Phùng bị giám khảo chấn chỉnh thái độ sau khi hoàn thành thử thách tại chương trình ở tập 1 lên sóng ngày 3/8.

Bà Trang Lê - nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn - cho biết format chương trình mùa thứ chín đòi hỏi cao thí sinh về mọi mặt. Top 15 vào nhà chung là người mẫu có kinh nghiệm, nên giám khảo sẽ khắt khe khi đánh giá.

"Chúng tôi đặt mục tiêu tìm kiếm gương mặt Top Model, sau khi rời show sẽ được các nhà thiết kế lựa chọn cho vị trí vedette, cũng như tự tin để sải bước trên sàn diễn quốc tế", đại diện nói.

Sau ba tập, ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa ra thử thách khó so với mùa trước như chụp ảnh trên cao, tạo dáng trên lưng ngựa, catwalk liên hoàn với sàn diễn gồm bậc thang dựng đứng, dốc cao hay đi trên sỏi. Trước ý kiến nội dung thi mang tính "đánh đố", giám đốc sáng tạo Hà Đỗ cho rằng việc đưa thí sinh vào môi trường khó sẽ giúp họ bộc lộ bản lĩnh, khả năng làm chủ tình huống. Lúc đưa ra ý tưởng, chị cùng êkíp đề cao chuyên môn nhưng vẫn chú trọng tính an toàn, thẩm mỹ.

Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau ba ngày casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung. Họ sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân, nhận phần thưởng 300 triệu đồng. Người chiến thắng còn có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.

Tân Cao

Ảnh, video: Chương trình cung cấp