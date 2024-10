Thanh Hà, Quang Linh gây xúc động với 'Lớn rồi còn khóc nhè'

Tiết mục "Lớn rồi còn khóc nhè" - Thanh Hà, Quang Linh, Phạm Anh Duy hát chung - khiến dàn nghệ sĩ xúc động trong chương trình "Our Song".

Tiết mục được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch, ba giọng ca đóng cùng diễn viên nhí. Họ tái hiện những kỷ niệm thuở bé với khung cảnh "trưa nắng bên bờ sông", thời "chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười". Sân khấu được thiết kế thành ba gian phòng với ba gam màu riêng, tượng trưng ký ức mỗi người.

Dàn ca sĩ chọn bản phối sôi động, đậm chất pop, gợi âm hưởng tươi vui. Kết bài, giai điệu ca khúc trở nên chậm rãi, sâu lắng hơn. Họ hòa giọng khi hát về nỗi tiếc nuối không còn mẹ bên cạnh: "Ngày thơ bé ngu ngơ ai chẳng hay khóc nhè/ Nay lớn cớ sao lại khóc nhè".

Thanh Lam - thí sinh cùng chương trình - nói rơi nước mắt khi theo dõi tiết mục bởi ca từ, giọng hát của cả ba chạm đến nỗi lòng của chị. MC Trấn Thành đánh giá màn trình diễn là sự tổng hòa của "ba giọng ca đẹp".

Thanh Hà cho biết ca khúc gợi trong chị nhiều kỷ niệm về mẹ nuôi - qua đời tháng 5 tại Mỹ. Lúc nhận được tin mẹ mất, chị bỏ dở công việc ở Việt Nam, đặt vé sang tiễn đưa bà lần cuối. Suốt chuyến bay gần 20 giờ, chị không thể thốt nên lời vì nỗi đau đè nặng tâm trí. Vài ngày sau tang lễ, Thanh Hà vào phòng thu, thực hiện ca khúc Mẹ yêu (Phương Uyên sáng tác) như lời tri ân gửi đến mẹ.

Lớn rồi còn khóc nhè do Nguyễn Hải Phong viết, Trúc Nhân từng thu âm, quay MV năm 2019. Nhạc phẩm lấy cảm hứng từ những người con sống xa vòng tay mẹ. Ca sĩ từng cho biết khi hát, anh nhiều lần xúc động, nghĩ về gia đình. "Thế giới của những người trẻ lúc nào cũng rộng lớn, có bạn bè, người yêu nhưng thế giới của mẹ chỉ có con thôi. Chúng ta lại vô tâm, chẳng bao giờ để ý đến điều đó", anh nói về ca khúc khi ra mắt.

Thanh Hà, 55 tuổi, có mẹ người Việt Nam, cha là một người Mỹ gốc Đức. Thuở nhỏ, ca sĩ sinh sống và học tập ở Đà Nẵng. Sau khi học hết lớp 12, chị chuyển vào TP HCM. Năm 1991, ca sĩ sang Mỹ định cư, từng trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ và có một con gái. Nhiều bài hát trữ tình của Thanh Hà được yêu thích như: Tàn tro (nhạc ngoại lời Việt), Mong manh tình về (Đức Trí), Sợ yêu (Hoàng Nhã).

Quang Linh tên đầy đủ là Lê Quang Linh, 59 tuổi, quê ở Huế. Năm 1990, anh đoạt giải nhất một cuộc thi tuyển giọng hát hay khu vực miền Trung. Anh thành công với dòng nhạc âm hưởng dân ca, qua các ca khúc nổi tiếng như: Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Yêu nhau ghét nhau, Ca dao em và tôi.

Cuộc thi Our Song Việt Nam được mua bản quyền từ show Trung Quốc, hiện phát sóng mùa đầu. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Quang Linh, Thanh Hà, Thu Minh, Hoàng Hải. Một số gương mặt trẻ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh.

