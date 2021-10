Thanh gươm Damocles đã rơi ở Camp Nou

Ngay cả penalty cũng không ân sủng Barca, khi Memphis Depay sút hỏng trong trận gặp Rayo Vallecano ở La Liga tối 27/10. Gã khổng lồ Catalonia một lần nữa sụp đổ, còn số phận của Ronald Koeman cuối cùng cũng được định đoạt.

Thất bại 0-1 tại Vallecas, lẫn những kết quả tồi tệ từ đầu mùa giải của Barca nói chung, chẳng thể bào chữa bằng vận may. Một khi bạn không giỏi, may mắn dẫu có tìm đến cũng không cứu vớt nổi.



Bất kể đối thủ là ai, sân nhà hay sân khách, bất kể cái tên nào được lựa chọn, lối chơi của Barca vẫn vậy. Không sức sống, dễ vỡ, buồn bã và tinh thần rệu rã. Barca như một con thuyền long đong ngoài biển mà không có hoa tiêu. Đến cuối cùng, Chủ tịch Joan Laporta biết ông phải làm gì.

Cách đây vài ngày, 45 phút đầu tiên của Barca trước Real tại Camp Nou không hề thảm họa, ngoại trừ cú sút cận thành lên trời của Sergino Dest. Cách tiếp cận của Real hôm đó không có gì đặc sắc. Công thức hết sức đơn giản: Phòng ngự với khối đội hình thấp 4-5-1 hoặc 5-4-1, sau đó phản công nhanh thông qua cửa thoát Vinicius. Và người Madrid thành công với kế hoạch đó bằng chiến thắng 2-1.

Trận El Clasico vì thế như một thước phim cũ của cách đây cả thập kỷ, với tiết tấu chậm, không phảng phất thứ bóng đá pressing hiệu quả như Real thời Zinedine Zidane từng tạo ra trước Barca, và lại càng rời xa dòng chảy đương thời của bóng đá châu Âu.

Nhưng sau tất cả, với một đội bóng cần kết quả để cứu rỗi niềm tin và tia hy vọng như Barca, thất bại vẫn là thất bại và nhìn toàn cục 90 phút, trận đấu ấy không mang lại bất kỳ sự tiến bộ nào ở tính hệ thống lẫn lối chơi. Vả lại, một thất bại trước đối thủ không đội trời chung luôn để lại những hệ lụy lớn gấp bội.

Laporta có vẻ vẫn lưỡng lự, cho đến khi Radamel Falcao của Rayo Vallecano ghi bàn duy nhất tại Vallecas, quãng thời gian chờ đó kết thúc. Ngay trong đêm, một cuộc họp khẩn giữa các thành viên trong ban bệ Barca được tổ chức. Tất cả cùng chờ phán quyết được ra. Không lâu sau, đúng 5h02 phút sáng nay theo giờ Hà Nội, trang chủ Barca phiên bản tiếng Catalan xác nhận việc sa thải Koeman. Nội dung thông báo còn cho biết đích thân Chủ tịch Laporta đã truyền đạt quyết định này đến HLV người Hà Lan. Hôm nay, Koeman sẽ gặp mặt, nói lời chia tay các cầu thủ tại Trung tâm tập luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Vậy là hết, chấm dứt hơn một tháng đồn đoán và dự báo về tương lai của Koeman tại Camp Nou.

Một Koeman liều mình vì Barca

Triết gia Cicero từng kể một câu chuyện ngụ ngôn vào năm 45 TCN về vị vua Dionysius sống trong nhung lụa và cao sang, nhưng luôn lo sợ kẻ thù ám hại. Một ngày nọ, tên nịnh thần Damocles ca thán rằng "Cuộc sống của vua Dionysius hạnh phúc biết bao". Thế là y được trao cho vận may thử kiếp sống của một vị vua. Nhưng Damocles chợt nhận ra, ngay trên đầu luôn là một thanh gươm treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa.

Khó có thể nói ghế HLV trưởng Barca là một vị trí hấp dẫn lúc này, bởi vị thế CLB không còn như xưa, cùng những vấn đề tài chính nội tại đẩy đội chủ sân Camp Nou vào giai đoạn lầm than. Nhưng với một huyền thoại CLB như Koeman, được trở về dẫn dắt đội bóng cũ, nơi tên tuổi ông từng được tạc vào lịch sử khi giúp mang về chiếc Cup C1 đầu tiên cho CLB, luôn là một khát khao khó cưỡng. Koeman đã sẵn sàng từ bỏ ghế HLV trưởng Hà Lan để nghe theo tiếng gọi từ Chủ tịch khi đó Josep Maria Bartomeu. Có lẽ ngày đó, Koeman cũng hiểu ngay trên đầu ông là một thanh gươm Damocles đang treo lơ lửng.

Thành công đi kèm rủi ro và dám chấp nhận mạo hiểm. Nhưng so sánh thiệt hơn cùng giá trị cơ hội, Koeman đã thật sự liều lĩnh và nếu có điều gì đó xứng đáng để nhà cầm quân người Hà Lan nhận được sự tôn trọng, đó chính là ông đã dám đánh đổi tất cả để nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tại Camp Nou.

Có thể, Koeman không lường trước những gì chờ đợi ông ở CLB cũ lại rối ren và hỗn độn đến vậy. Từ bức bình phong mang tên Lionel Messi, bằng tài năng xuất chúng che lấp đi những lở loét về mặt lối chơi của tập thể Barca; cho đến cái hố sâu thăm thẳm của nền tài chính CLB chỉ được bóc trần trong sự ngỡ ngàng của chính tân Chủ tịch Laporta về sau. Thử hỏi ngày đó, có ai dõng dạc tin rằng Barca lại rơi vào sự lụn bại sâu đến vậy.

Koeman đến đúng vào lúc giông bão nhất ở Barca. Ảnh: Reuters

Simon Kuper, ký giả nổi tiếng người Anh với nhiều đầu sách bóng đá hàng đầu, khi thực hiện cuốn sách mới nhất mang tên "Barca: The Inside Story of the World’s Greatest Football Club" đã phải thốt lên rằng: "Khi tôi bắt đầu những nghiên cứu, tìm tòi, tôi cứ nghĩ mình sẽ viết về sự trỗi dậy thành một thế lực vĩ đại của Barca. Nhưng đến cuối cùng, tôi phải nói về sự thoái trào và sụp đổ của CLB này."

Nếu cầm trên tay quyển sách này, người ta có thể hiểu cái mộng tưởng của Simon Kuper đã tiêu biến thế nào. Xuyên suốt bốn chương đầu tiên, ông viết về những điều vĩ đại của CLB xứ Catalonia. Nhưng có lẽ, kế hoạch của ông bị đảo lộn, để rồi chương cuối cùng buộc phải nói về sự suy tàn của một đế chế.

Những trang cuối, Kuper kể lại kỷ niệm khi theo dõi trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải trước giữa PSG và Barca. Hy vọng ngày ấy với đại diện Tây Ban Nha rất nhỏ, sau trận thua 1-4 ở lượt đi. Nhưng ít ra, trong trận lượt về, nhất là trong 45 phút đầu tiên, những người Barca tìm thấy ánh sáng lạc quan. Kết quả 1-1 không đủ để ánh sáng kia dẫn lối Barca. Lần đầu tiên từ năm 2007, Barca dừng bước trước vòng tứ kết tại Champions League.

Kuper tự hỏi liệu bản thân lúc đó đã chứng kiến sự sụp đổ của Barca? Ông có những niềm hy vọng rằng câu trả lời là không, nhưng nỗi ngờ vực lại quá lớn. Chưa bao giờ Barca trở thành một đội bóng một người lớn đến vậy, FC Barcelona đã trở thành FC Messi với căn bệnh Messidependencia (Sự phụ thuộc vào Mess) trầm trọng hơn bao giờ hết và gần như vô phương cứu chữa.



Nếu cuốn sách ấy ra mắt muộn hơn, có lẽ Kuper đã kết lại một cách chắc nịch. Đúng thế, Barca đã sụp đổ. Và đồng thời, để chấm dứt căn bệnh phụ thuộc Messi, đội bóng này quyết định chọn giải pháp đau đớn nhất, là nói lời chia tay người thủ quân của họ hè 2021.

Sự chia tay được báo trước

Giữa tháng 2/2021, sau khi thua PSG 1-4 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Koeman nói trong họp báo rằng: "Tôi đã nói vài lần rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Sergino Dest, 20 tuổi, trong 4 năm nữa sẽ xuất sắc hơn nhiều. Pedri, ở tầm tuổi này đã thật sự xuất sắc, trong 5 năm nữa cậu ấy sẽ hay hơn bất kỳ một tiền vệ nào của PSG. Barca của hiện tại thiếu đi nhiều thứ, nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết. Có vẻ như chỉ mình tôi là người thực tế."

Lời nói của kẻ bại trận không bao giờ có trọng lượng. Nhưng một vài điều trong câu nói của Koeman không phải không có cơ sở. Kỳ Euro 2021 phần nào đã cho thấy, Pedri thật sự có triển vọng. Nhìn vào Pedri nói riêng và những gương mặt trẻ khác của Barca nói chung lúc này, người ta nhìn thấy tương lai.

Dàn cầu thủ trẻ trong tay Koeman không đủ để giữ lại hào quang cho Barca. Ảnh: AFP

Nhưng Barca của những ngày tháng mới với nhiều gương mặt trẻ từ La Masia không đủ lông đủ cánh để sống mà thiếu đi hơi thở của Messi. Khoản nợ kỷ lục 1,136 tỷ euro được công bố đầu tháng 10 khiến Barca đồng thời mất đi sức mạnh trên thị trường chuyển nhượng để mang về những tân binh chất lượng. Họ vì thế lao đao trong chính tình hình nhân sự của đội bóng.

Ngày 21/9, khi tiếng còi kết thúc vang lên sau phút 90+6 tại Camp Nou, những âm vang của bài hát truyền thống "Cant del Barca" cũng không đủ sức át đi những tiếng huýt sáo của khoảng 27.000 CĐV. Hôm ấy, Barca hòa Granada 1-1. Đó không phải là cách để xua đi dư âm của trận thua 0-3 toàn diện trước Bayern Munich. Càng không phải là cách để xoa dịu đám đông thất vọng bằng một thứ bóng đá tạt cánh đánh đầu với 54 quả tạt.

Tròn 2 tháng qua, trải qua 10 trận trên mọi đấu trường, Barca chỉ giành được ba chiến thắng, còn lại là hai trận hòa và năm thất bại. Bản thân những kết quả đã là một sự cảnh báo, nhưng cách đội bóng này thi đấu mới khiến tất cả thất vọng. Sau trận thua Real, Koeman đã rời Camp Nou trong sự bủa vây tức giận của các CĐV nhà.

Việc Barca có những thời điểm như trước Bayern hay Benfica chuyển sang đá với hệ thống ba trung vệ, hay áp dụng hệ thống 4-2-3-1 trước Atletico, thay vì tiếp tục tôn sùng 4-3-3 nằm trong mong muốn thay đổi của Koeman. Song, những lần thay đổi đó đều chỉ mang về những trận thua.

Koeman từng giải thích rằng đã qua cái thời Barca của những năm về trước, chất lượng đội hình hiện tại, cùng những ca chấn thương không còn cho phép đội bóng chơi thứ bóng đá tiki-taka trứ danh. Đồng ý rằng thực tế ấy không thể phủ nhận, nhưng việc tuyên bố lứa cầu thủ hiện tại không thể chơi theo thứ bóng đá truyền thống là một sự phủ nhận với giá trị của La Masia. Trong khi, đó lại chính là thứ mà Laporta từng tuyên bố muốn đề cao.

Lối chơi tiki-taka tại Barca từng thành công vang dội khi đội bóng còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Laporta từng là Chủ tịch CLB nhiệm kỳ đầu trong giai đoạn đó và ông luôn bị ám ảnh bởi quá khứ ấy.

Hình ảnh của những Eric Garcia, Sergio Busquets hay Gavi trong màu áo tuyển Tây Ban Nha của Luis Enrique càng cho thấy, thứ bóng đá mang bản sắc "juego de posicion" vẫn có đất diễn và có thể gặt hái thành công nếu một hệ thống kiểm soát bóng chặt chẽ và đồng bộ được xây dựng. Ngược lại, cũng những cá nhân này trở về màu áo CLB, vừa không phát huy được những điểm mạnh, đồng thời những điểm hạn chế về kỹ năng trong lối chơi lại bị phơi bày và được đối phương khai thác triệt để.

Rõ ràng, nếu Laporta tìm kiếm một tham chiếu để đánh giá Koeman, ông dễ dàng chỉ vào Luis Enrique – một người cũ của chính Barca.