Thanh Duy giả gái hát cùng Như Quỳnh

Show kéo dài hơn 5 giờ với các tiết mục kết hợp và đơn ca của hơn 20 ca sĩ như danh ca Họa Mi, ca sĩ Mai Thiên Vân, Lương Tùng Quang, Phương Yến Linh, Mạnh Đồng.

Thanh Duy (trái) thu hút người xem với Cõi nhớ (Song Trà) - ca khúc đầu tiên anh song ca cùng đàn chị tại phòng trà nhiều năm trước. Trên sân khấu, ca sĩ giả gái, bắt chước từng cử chỉ, ánh mắt của Như Quỳnh.