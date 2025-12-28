Thanh Duy giả gái hát cùng Như Quỳnh

Show kéo dài hơn 5 giờ với các tiết mục kết hợp và đơn ca của hơn 20 ca sĩ như danh ca Họa Mi, ca sĩ Mai Thiên Vân, Lương Tùng Quang, Phương Yến Linh, Mạnh Đồng.
Thanh Duy (trái) thu hút người xem với Cõi nhớ (Song Trà) - ca khúc đầu tiên anh song ca cùng đàn chị tại phòng trà nhiều năm trước. Trên sân khấu, ca sĩ giả gái, bắt chước từng cử chỉ, ánh mắt của Như Quỳnh.
Tiết mục Cõi nhớ.
Kết thúc phần trình diễn, ca sĩ tặng hoa cho đàn chị. Anh nói: "Như Quỳnh mãi là thần tượng của tôi. Khi chị cần, tôi sẽ xuất hiện". Khán giả thích thú khi anh tái hiện thêm một số biểu cảm của giọng ca hải ngoại.
Như Quỳnh cho biết tổ chức show nhạc với mong muốn kết nối ca sĩ trẻ. Một trong những giọng ca chị yêu mến là Hoài Lâm. Cả hai thể hiện hai ca khúc Tình yêu trả lại trăng sao (Lê Dinh), Không bao giờ quên anh (Hoàng Trang).
Tiết mục Tình yêu trả lại trăng sao.
Hồ Văn Cường nói vẫn hồi hộp khi hát cùng Như Quỳnh dù từng kết hợp trước đó. Họ ăn ý trong tiết mục Giấc mơ cánh cò (Vũ Quốc Việt). Fan reo hò, gọi tên từng người với tràng vỗ tay kéo dài.
Tiết mục Giấc mơ cánh cò.
Hồ Văn Cường còn solo 999 đóa hồng (nhạc hoa lời Việt) với bản phối mới.
Như Quỳnh khiến khán giả bất ngờ khi cover nhạc AI Say một đời vì em. Khác vẻ đằm thắm thường thấy, chị thể hiện ca khúc với phong cách trẻ trung.
Giọng ca hải ngoại còn biểu diễn nhiều bài hát về quê hương như Lúa về đêm trăng (Phạm Thế Mỹ), Xuân ước nguyện (Thái Thịnh - Tùng Châu). Ở nhiều tiết mục, khán giả hòa giọng theo ca sĩ.
Như Quỳnh, 55 tuổi, tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Năm 1991, chị đoạt giải đặc biệt khi thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Ca sĩ ghi điểm tuyệt đối nhờ ca khúc Mùa xuân trên TP HCM (Xuân Hồng). Sau đó, Như Quỳnh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc cho thiếu nhi. Năm 1993, chị cùng gia đình sang Mỹ định cư. Một năm sau, chị trở thành ngôi sao với hai bài hát Người tình mùa đông (nhạc Nhật, lời Anh Bằng) và Chuyện hoa sim (Anh Bằng phổ thơ Hữu Loan). Hiện ca sĩ sống độc thân tại Mỹ, có một con gái.
Sân khấu được đầu tư chỉn chu, lấy cảm hứng từ những bức tranh tứ bình Cầm - kỳ - thi - họa, biểu trưng cho vẻ đẹp và tài hoa của phụ nữ xưa. Đêm nhạc quy tụ hơn 2.000 khán giả thuộc nhiều độ tuổi, đa số nán lại đến khuya để ủng hộ các ca sĩ. Khán giả Mai Anh, 42 tuổi, nhận xét Như Quỳnh vẫn máu lửa như thời trẻ khi trình diễn từ nhạc quê hương trữ tình đến nhạc trẻ. Đây là chương trình thứ ba chị thực hiện tại Việt Nam.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp