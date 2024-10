Thanh Duy dẫn dắt show về các cặp tình nhân

Ca sĩ Thanh Duy Idol làm host "Người yêu tôi đỉnh nhất" - show dành cho 40 đôi đang hẹn hò.

Nhà sản xuất cho biết mời Thanh Duy đảm nhận vị trí vì đánh giá cao khả năng khuấy động không khí, ứng biến tình huống, kiến thức chuyên môn âm nhạc. Suốt 10 tập, anh làm cầu nối giữa các đôi tham gia show, phổ biến luật chơi, công bố kết quả dựa trên phiếu bình chọn của 100 khán giả tại trường quay.

Thanh Duy sẽ có nhiều màn giao lưu với các sao. Đồng hành cùng host là ba thành viên trong ban bình luận cố định, gồm ca sĩ Hari Won, diễn viên Diệu Nhi, Sam. Họ giúp người chơi đưa ra chiến lược phù hợp để đoạt giải cao nhất của chương trình - 100 triệu đồng mỗi tập. Thanh Duy cũng tung hứng với nhiều khách mời như ca sĩ Cẩm Ly, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Khả Như, Quang Trung, Neko Lê.

Ca sĩ 38 tuổi, từng tốt nghiệp khoa Sư phạm Anh tại Đại học Cần Thơ. Anh gây chú ý sau khi đoạt á quân Vietnam Idol 2008. Năm 2015, anh giành giải quán quân Gương mặt thân quen mùa ba. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc Tôi yêu (Phương Uyên sáng tác), Trái tim nhân mã (Đại Nhân, Thăng Long sáng tác), Lỗi ở yêu thương (Ái Phương sáng tác). Ngoài ca hát, anh làm MC, diễn kịch và đóng phim, từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Viet Film Fest lần thứ tám. Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu, ca sĩ có nhiều tiết mục ấn tượng như Tình anh bán chiếu, liên khúc Trở về - Áo mùa đông.

Chương trình được Việt hóa từ show My Boyfriend Is Better của Hàn Quốc. 40 đôi trải qua nhiều thử thách, các chàng trai thể hiện khả năng ca hát bằng những tiết mục cover. Êkíp đầu tư vào phần âm nhạc, loạt bản hit được phối lại qua bàn tay của nhạc sĩ Lê Thanh Tâm cùng các cộng sự. Đạo diễn Đức Đỗ - từng tham gia Rap Việt mùa 2, The Voice, The Voice Kid - đảm nhận khâu dàn dựng sân khấu.

Trong các thí sinh, nhiều đôi là người nổi tiếng như diễn viên hài Lê Lộc - Tuấn Dũng, diễn viên Tống Hạo Nhiên - Trà Ngọc, Phương Lan - Phan Đạt. Bà Nguyễn Thu Hương - đại diện êkíp - cho biết khi tham gia, thí sinh phải ký hợp đồng giữ hình ảnh bản thân, không để ồn ào đời tư gây ảnh hưởng đến chương trình.

"Có trường hợp đang gặp trục trặc tình cảm, như Phương Lan và Phan Đạt. Tuy nhiên, họ trao đổi cụ thể với ban biên tập để tìm hướng giải quyết. Do đó, chúng tôi vẫn giữ hình ảnh của họ khi phát sóng", nhà sản xuất nói.

