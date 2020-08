Thành đại sứ Olympic vì mắc kẹt do Covid-19

Đôi vợ chồng người Nhật đi trăng mật và mắc kẹt ở Cape Verde được mời làm đại sứ cho đội tuyển Olympic nước này tại thế vận hội Tokyo.

Rikiya và Ayumi Kataoka bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới vào tháng 12/2019 tại Nam Phi. Họ đang trong hành trình về phía bắc vào tháng 2 thì đại dịch bùng phát.

Hai vợ chồng hủy kế hoạch đến châu Âu và quyết định bay tới Cape Verde, đảo quốc ở Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km.

"Chúng tôi tưởng ở lại Cape Verde là lựa chọn an toàn nhất", Rikyia, 29 tuổi, nói. "Ban đầu chúng tôi thấy may mắn khi tới đây. Số ca nhiễm ở Nhật không ngừng tăng. Châu Âu cũng thế. Tôi nghĩ vợ chồng tôi đã rất may mắn khi có thể đến một nơi yên bình như thế này".

Hai vợ chồng Rikiya (phải) và Ayumi Kataoka (trái), mặc đồng phục đội tuyển Olypmpic Cape Verde, chụp ảnh cùng quốc kỳ nước này trên bờ biển Santa Maria, thành phố ở phía nam đảo Sal, hôm 15/8. Ảnh: AFP.

Nhưng họ mắc kẹt từ đó tới nay vì sân bay ở Cape Verde đóng cửa. Rikiya điều hành một doanh nghiệp cho thuê nhà ở Tokyo, đồng thời là một nhà quay phim, bắt đầu sản xuất video và chụp ảnh cho các nhà hàng, resort địa phương, để đổi lấy đồ ăn và chỗ ở.

Anh cũng đăng các video lên tài khoản Instagram của mình, kể lại mọi chuyện diễn ra, từ việc vợ là Ayumi đi dạo qua những con phố ở đảo Sal và được người dân địa phương vẫy tay chào đón, tới dự án cải tạo và làm đẹp ở địa phương.

Những câu chuyện mà Rikiya kể bắt đầu lan nhanh, lọt vào "mắt xanh" các quan chức Olympic của Cape Verde.

Leonardo Cunha, người phụ trách đội tuyển Olympic của Cape Verde, đã liên lạc và đề xuất hợp tác với vợ chồng Rikiya.

"Chúng tôi quyết định mời họ làm đại sứ vì họ đã thực hiện rất nhiều video chất lượng cao về đảo Sal, thu hút được nhiều sự chú ý về đất nước chúng tôi", ông nói. "Họ rất kiên trì quảng bá cho đất nước chúng tôi, ngay cả khi đang trong hoàn cảnh khó khăn".

Với Rikiya, đề nghị ấy thật bất ngờ.

"Ban đầu tôi nghĩ có lẽ việc chúng tôi mắc kẹt ở Cape Verde đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành đại sứ Olympic của Cape Verde", anh cười nói.

Đảo quốc Cape Verde có dân số khoảng 550.000 người, dự kiến chỉ cử một số ít vận động viên tham dự Thế Vận Hội Tokyo 2020, sự kiện bị hoãn hồi đầu năm vì Covid-19.

Cunha cho hay hai vợ chồng Rikiya có ưu thế khi quảng bá cho đất nước.

"Chúng tôi chỉ đề nghị họ tiếp tục ghi lại hành trình đến Cape Verde và quảng cáo hình ảnh cũng như lòng hiếu khách của Cape Verde mà họ trải nghiệm", Cunha nói.

"Chúng tôi hy vọng từ bây giờ, họ có thể tiếp tục thực hiện mục tiêu quảng bá cho đất nước, tận dụng mọi cơ hội để làm điều đó trong Thế Vận Hội Tokyo 2020".

Hiện chưa rõ hai người sẽ thực hiện quảng bá hình ảnh Cape Verde như thế nào trong Thế Vận Hội, hay bao giờ họ quay lại Nhật Bản. Sân bay ở Cape Verde vẫn đóng cửa và Rikiya không vội rời đi. Anh đã lên kế hoạch quay phim về chủ tịch và ủy ban Olymic của đất nước.

"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại có cơ hội để làm công việc tuyệt vời này lần nữa", Rikiya nói.

Hai vợ chồng Rikiya dùng bữa tại một nhà hàng địa phương ở Santa Maria hôm 20/8. Ảnh: AFP.

Ủy ban Olympic của Cape Verde khẳng định sẽ cấp vé cho hai vợ chồng xem Thế Vận Hội Tokyo. Nhưng hiện tại, Rikiya đang tập trung quảng bá các điểm đến du lịch và ngành nghề địa phương ở Cape Verde mỗi khi không bận ngâm mình trong làn nước xanh biếc cùng vợ.

"Trước đây khi đi du lịch, tôi chưa từng ở lại nơi nào lâu như ở Cape Verde", anh nói. "Bây giờ, tôi muốn nó trở thành một phần của mình và cống hiến cho đất nước này".

Hồng Hạnh (Theo AFP)