Thanh Bùi, Hoàng Quyên song ca trong 'Nối vòng tay lớn'

TP HCMCa sĩ Thanh Bùi, Hoàng Quyên sẽ hòa giọng bài "We are one" trong show nhạc trực tuyến "Nối vòng tay lớn", phát trực tiếp tối 26/9.