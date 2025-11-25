'Thánh ăn' Hàn Quốc tốn 10 triệu won mỗi tháng cho thực phẩm

'Thánh ăn' Tzuyang tiết lộ ăn 20 gói mì ramen một lần, chi hơn 10 triệu won (khoảng 179 triệu đồng) cho tiền ăn mỗi tháng và có tới 4 chiếc tủ lạnh tại nhà.

Thông tin trên được Tzuyang, tên thật Park Jung-won, chia sẻ khi tham gia chương trình "Please Take Care of My Refrigerator" của đài JTBC, hôm 22/11. Nhà sáng tạo nội dung 28 tuổi gây kinh ngạc cho các khách mời khi khẳng định sức ăn trong một lần của cô có thể lên đến 20 gói mì ramen hoặc 40 suất lòng nướng. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khổng lồ này, cô thiết lập một hệ thống lưu trữ quy mô ngay tại nơi ở.

Tzuyang cho biết ngoài 4 chiếc tủ lạnh hoạt động hết công suất, cô còn dành riêng một phòng để chứa các loại đồ ăn nhẹ. Tại trường quay, cô mang đến hai tủ lạnh chứa đầy các nguyên liệu cỡ lớn, thường chỉ xuất hiện trong bếp ăn công nghiệp. Chứng kiến số lượng thực phẩm này, đầu bếp Choi Hyun-seok nhận định quy mô tích trữ của nữ YouTuber tương đương kho hàng của một nhà hàng 100 chỗ ngồi.

'Thánh ăn' Tzuyang trong một lần mukbang năm 2022. Ảnh: Nongupin

Trong quá trình kiểm tra tủ lạnh, êkíp chương trình phát hiện một hộp đồ ăn sẵn khẩu phần một người. Tzuyang giải thích cô dùng món này chỉ để "lót dạ" trong lúc chờ người giao các món chính đến. Cô cũng gây tò mò khi bóc nhãn một loại gia vị đa năng vì muốn giữ bí quyết riêng.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018, Tzuyang hiện là một trong những ngôi sao mukbang (vừa ăn vừa ghi hình) hàng đầu châu Á với 12,7 triệu người đăng ký. Dù chỉ cao 1,61 m và nặng khoảng 50 kg, các bác sĩ xác nhận dạ dày của cô lớn hơn 40% so với người bình thường, cho phép nạp lượng thức ăn vượt xa sức chứa của nam giới trưởng thành.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cảnh báo khả năng ăn uống đặc biệt này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Việc nạp lượng calo gấp 15 lần nhu cầu cơ thể dễ dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng, tiểu đường và các bệnh tim mạch. Chuyên gia dinh dưỡng Candy Goh (Singapore) nhận định thói quen mukbang về lâu dài còn ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng não, gây suy giảm trí nhớ. Trong các trường hợp cực đoan, việc ép cơ thể tiêu thụ quá mức có thể gây vỡ dạ dày hoặc đột quỵ.

Bình Minh (Theo The Korea Times)