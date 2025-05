Thanh An Food - thương hiệu hơn 20 năm trong ngành ngũ cốc Việt

Thanh An Food đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất nhằm mang đến bữa ăn lành mạnh cho người tiêu dùng, đưa giá trị ngũ cốc Việt vươn tầm quốc tế.

Ra đời từ năm 1998, Công ty TNHH Thanh An (Thanh An Food) sớm định hướng trở thành thương hiệu chuyên sâu về ngũ cốc với ba dòng sản phẩm chủ lực: bột ngũ cốc, ngũ cốc ăn liền và ngũ cốc uống liền. Hơn hai thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, thương hiệu giữ vững cam kết mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, tiện lợi và an toàn, phục vụ mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các sản phẩm ngũ cốc của Thanh An Food. Ảnh: Thanh An Food

Năm 2011, đơn vị xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), quy mô 5.000 m2, đánh dấu sự chuyên nghiệp hóa trong chuỗi cung ứng và sản xuất thực phẩm ngũ cốc. Đây cũng là nơi cho ra đời thương hiệu Việt Ngũ Cốc - sản phẩm uống liền trên thị trường nội địa.

Năm 2019, Thanh An Food tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thứ hai, đưa tổng diện tích sản xuất lên 10.000 m2. Trong giai đoạn này, thương hiệu giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm "Oatta Granola - Bữa ăn 1 phút", kết hợp giữa yếu tố dinh dưỡng và tiện lợi, nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận.

Đến tháng 4/2025, nhà máy thứ ba tại Hà Nam đi vào hoạt động với quy mô 50.000 m2. Nhà máy ngũ cốc uống liền này ứng dụng công nghệ trích ly thủy phân hiện đại từ Tetra Pak (Thụy Điển). Công nghệ cho phép giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản và dưỡng chất tự nhiên từ từng loại hạt - một bước tiến trong việc nâng tầm chất lượng sản phẩm ngũ cốc Việt trên thị trường toàn cầu.

Nhà máy sản xuất của Thanh An Food. Ảnh: Thanh An Food

Hệ thống nhà máy của Thanh An Food đạt tiêu chuẩn ISO với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, minh bạch và đảm bảo an toàn.

"Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin bền vững trong lòng người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, hiểu biết và cẩn trọng trong lựa chọn thực phẩm", đại diện doanh nghiệp nói.

Không dừng lại ở các dòng ngũ cốc truyền thống, mới đây, Thanh An tiếp tục đổi mới với việc ra mắt sản phẩm Oatta Drink - sữa yến mạch dành cho thế hệ những người tiêu dùng hiện đại đề cao trải nghiệm, sự tiện lợi và yếu tố dinh dưỡng thuần thực vật.

Sản phẩm sữa yến mạch nguyên chất Oatta. Ảnh: Thanh An Food

Lấy cảm hứng từ triết lý "Triệu hạt nâng niu", Oatta Drink sử dụng yến mạch nguyên chất nhập khẩu từ Australia, sản xuất bằng công nghệ trích ly thủy phân hiện đại, cho vị ngọt thanh tự nhiên, giữ được độ tươi mát và nguyên bản của từng giọt sữa. Sản phẩm từ thực vật, phù hợp với xu hướng ăn chay, giảm đường và hạn chế sữa động vật đang phát triển mạnh mẽ. Các dòng sản phẩm tiêu biểu của Oatta Drink gồm: sữa yến mạch nguyên chất 100% - ít đường hoặc không đường; trà sữa yến mạch matcha ít đường hoặc không đường.

"Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn là cam kết tận tâm của doanh nghiệp đối với sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của cộng đồng", đại diện Thanh An Food cho biết:.

Hải My