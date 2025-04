Thăng quân hàm với công an hy sinh khi truy bắt ghe cào điện

Hậu GiangBộ Công an truy thăng quân hàm lên thiếu tá với đại uý Nguyễn Văn Kha, 39 tuổi, người hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, trao Quyết định truy thăng cấp bậc hàm với đại úy Nguyễn Văn Kha cho đại diện gia đình. Ảnh: Công an Hậu Giang

Ngày 14/4, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ký quyết định truy thăng quân hàm với đại uý Nguyễn Văn Kha (công an xã Vĩnh Tường).

Với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tình đồng đội Công an nhân dân, Bộ trưởng cũng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng với gia đình anh Kha.

Anh Kha hy sinh khi truy bắt nhóm dùng ghe cào điện đánh bắt hải sản trái phép do Lâm Quốc Khánh (30 tuổi) và Trần Thanh Ái (22 tuổi) thực hiện tại tỉnh Hậu Giang

Tối 14/4, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) gồm đại úy Kha và hai thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khi tuần tra đến đoạn kênh qua ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Tường đã phát hiện ghe cào điện của Khánh và Ái. Các công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định, Khánh không chấp hành, không ngắt nguồn điện mà tăng ga bỏ chạy, đâm ghe cào vào vỏ lãi (xuồng máy) của lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đại úy Kha rơi xuống sông, mất tích.

Hơn một giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đại úy Kha (biết bơi) bị điện giật dẫn đến tử vong...

Công an tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ xử lý Khánh và Ái về hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản trái phép đã gây ra vụ việc trên. Riêng Khánh bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, theo điều 330, Bộ luật Hình sự.

