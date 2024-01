Thăng quân hàm với công an hy sinh khi khống chế người cầm dao

Thừa Thiên - HuếBộ Công an truy thăng quân hàm lên trung tá với đại úy Trần Duy Hùng, 41 tuổi, người hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ở phường Thủy Vân, TP Huế.

Quyết định thăng quân hàm được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an ký ngày 13/1. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ và giúp gia đình đại úy Hùng lo hậu sự.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế viếng ngày 13/1. Ảnh: Vạn An

18h ngày 12/1, Nguyễn Tấn Sang, 25 tuổi có dấu hiệu bị tâm thần thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường ở đường Lê Đức Anh, gây ách tắc giao thông. Ngay khi nhận tin báo, đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an phường Thủy Vân, cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Phát hiện tổ công tác, Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công đại úy Hùng. Quá trình khống chế Sang, đại úy Hùng bị đâm vào vùng cổ. Sau đó, Sang tiếp tục tấn công tổ công tác.

Anh Hùng được đưa cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế song đã hy sinh. Sang hiện bị bắt.

Đại úy Hùng tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học Huế, sau chuyển vào ngành công an. Trước khi giữ chức Phó trưởng công an phường Thủy Vân, anh là cảnh sát khu vực phường An Tây. Anh có vợ và con 11 tuổi, nuôi anh bị bệnh, mẹ già.

