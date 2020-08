Thang máy FujiAlpha góp mặt trong nhiều công trình tại Việt Nam

Theo đó thang máy của FujiAlpha được lắp đặt trong hàng loạt công trình mang tính biểu tượng tại các thành phố lớn của Việt Nam như: Khách sạn Altara Suites & Four Points by Sheraton Đà Nẵng với số lượng 14 thang, tốc độ lên đến 4m/s; Khách sạn Courtyard by Marriott và Marriott executive Apartment Đà Nẵng với 14 thang, tốc độ đạt mức 7m/s; tòa căn hộ King Palace Hà Nội sở hữu 7 thang, tốc độ lên đến 4m/s; tòa căn hộ Altara Residences Quy Nhơn có 6 thang, tốc độ lên tới 4m/s...

Tòa nhà City Garden Apartment tại Đường Ngô Tất Tố - TP HCM sử dụng thang máy FujiAlpha.

Một số công trình căn hộ cao cấp cũng sử dụng thang máy FujiAlpha như: Tòa nhà Altara Residences Quy Nhơn, Hồ Gươm Plaza, Trung tâm triển lãm quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, Tòa nhà Đạt Gia Reverside - quận Thủ Đức, TP HCM, Viễn thông Sơn La...

Thang máy FujiAlpha được lựa chọn sử dụng tại Khách sạn Courtyard by Marriott và Marriott executive Apartment Đà Nẵng với số lượng 14 thang, tốc độ lên đến 7m/s.

Đại diện thương hiệu cho biết, doanh nghiệp có 15 năm kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, được đào tạo bài bản. Công ty sở hữu nhà máy sản xuất công suất lớn và dịch vụ bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp là những yếu tố giúp FujiAlpha chinh phục khách hàng, trở thành giải pháp lưu chuyển tại những công trình cao cấp.

Tòa nhà Đạt Gia Reverside - quận Thủ Đức, TP HCM cũng sử dụng thang máy của hãng.

FujiAlpha tiếp cận khách hàng theo tư duy theo trọn vòng đời sản phẩm. Đơn vị làm việc chặt chẽ với khách hàng từ giai đoạn thiết kế đến lắp đặt nhằm đảm bảo giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách. Đồng thời, tập đoàn cũng cung cấp dịch vụ bảo trì phòng ngừa, xem xét nhu cầu khách hàng khi lên kế hoạch và tiến hành các công việc phục vụ tại công trình.

Mỗi sản phẩm thang của FujiAlpha đều được may đo, thiết kế riêng cho từng công trình. Với các vật liệu đa dạng từ gỗ, kính, đá cho đến kim loại cùng các kiểu dáng từ cơ bản, cổ điển cho đến hiện đại.

Hệ thống nhà hàng tiệc cưới cao cấp ADORA sử dụng thang của FujiAlpha.

Sản phẩm thang của FujiAlpha được áp dụng công nghệ hiện đại gồm: Động cơ không hộp số gọn nhẹ, êm ái, không cần bôi trơn và thân thiện với môi trường; Hệ thống điều khiển tốc độ vô cấp nhờ biến tần VVVF giúp thang vận hành êm, đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng; Hệ thống điều khiển vi xử lý thông minh đáp ứng tối ưu các lệnh gọi thang; Hệ thống điều khiển cửa VVVF đóng mở cửa thang êm ái.

Bên cạnh công nghệ, FujiAlpha còn cung cấp dịch vụ bào hành, bảo trì theo yêu cầu riêng. Theo đó, thay vì sử dụng các gói dịch vụ được thiết kế sẵn, khách hàng có thể yêu cầu và điều chỉnh dịch vụ phù hợp với đặc thù kinh doanh, khách thuê, hoặc kiểu tòa nhà của họ.

Đại diện tập đoàn cho biết, trong năm 2020, FujiAlpha sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trên cả nước, góp mặt nhiều hơn nữa tại các công trình cao cấp đã và đang xây dựng giúp nâng tầm kiến trúc và góp phần vào thành công của công trình.

Thảo Miên