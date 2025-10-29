Thắng kiện 11 triệu USD khi vấp ngã trong bãi đậu xe

MỹVị khách mua sắm tại siêu thi bị ngã trẹo chân khi đang bế con nhỏ đã thắng kiện, được bồi thường 11,4 triệu USD với lý do thiết kế mặt sàn bãi đậu xe vi phạm quy định xây dựng.

Sự việc xảy ra hôm 23/12/2019, thời điểm người mua sắm đổ xô đến cửa hàng trong mùa lễ. Cô bế con gái đi qua trung tâm mua sắm, len lỏi giữa những chiếc xe. Khi đi qua một hòn đảo cảnh quan, cô vấp phải đường nối giữa lớp nhựa đường và rãnh bê tông của phần lề.

Sau khi giẫm phải bề mặt không bằng phẳng, mắt cá chân trái của người phụ nữ bị trẹo. Trong khi cố gắng giữ thăng bằng mà không làm rơi đứa con, cô phải cong người lại như vặn thừng. Cú ngã bất ngờ khiến cô bị gãy xương chày, xương mác và mắt cá chân bên phải.

Theo báo cáo, đoạn bãi đậu xe này có sự thay đổi độ cao đáng kể và đột ngột, vi phạm một số quy định về xây dựng.

Một siêu thị Target ở San Diego, California. Ảnh: CNBC

Người phụ nữ được 3 luật sư đại diện, trước đó đã từ chối lời đề nghị giải quyết trước khi xét xử là 250.000 USD.

Mới đây, trong phán quyết ra cuối tháng 10, bồi thẩm đoàn xác định Target chịu 90% lỗi và phải bồi thường 11,3 triệu USD, theo Independent. Khoản này cao gấp 45 lần so với mức bị đơn đưa ra ban đầu.

"Thân chủ của tôi phải chịu đựng chấn thương nghiêm trọng và kéo dài suốt đời do sự bất cẩn của bị đơn. Cô ấy đang phải sống trong đau đớn và hạn chế do các thanh kim loại và ốc vít ở chân", luật sư của nguyên đơn nói với CBS.

Hồi tháng 6, một người phụ nữ khác ở Seattle, Washington cũng được tuyên mức bồi thường 13 triệu USD sau khi vấp ngã trên vỉa hè mọc đầy rêu và trơn trượt.

Bồi thẩm đoàn trong các vụ án thương tích cá nhân thế này sẽ quyết định tiền bồi thường dựa trên hai yếu tố: thiệt hại kinh tế để chữa lành thương tích; vết thương đó ảnh hưởng thế nào đến khả năng lao động kiếm tiền của nạn nhân trong tương lai.

Theo CBC, Target có 1.980 cửa hàng tại Mỹ, song doanh số gần đây giảm thê thảm và vấp phải cạnh tranh khốc liệt. Vài ngày sau phán quyết, Target thông báo sẽ giảm 8% nhân sự toàn hệ thống, khoảng 1.800 người.

Hải Thư