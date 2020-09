Thắng jackpot hơn nửa triệu USD ở Las Vegas

MỹMột du khách may mắn đem về hơn 552.000 USD trong kỳ nghỉ lễ Lao Động cuối tuần qua.

Vị khách ghé thăm khách sạn sòng bài Paris Las Vegas vào ngày 5/9 đã thắng đậm khi chơi bài jackpot Face Up Pai Gow. Vị khách đến từ Connecticut muốn giữ kín danh tính, và chỉ tiết lộ dự định tiêu khoản tiền khổng lồ này khi về hưu.

Bàn chơi jackpot của du khách đến từ Connecticut. Ảnh: Caesars Entertainment

Đó không phải vị khách duy nhất của Las Vegas trúng lớn cuối tuần qua. Một người may mắn khác đặt cược 60 cent và thắng tới 111.748 USD tại máy jackpot ở khu phức hợp khách sạn và sòng bài Station Casinos.

Tuy nhiên, không phải người thắng cuộc nào cũng có thể rời khỏi casino với phần thưởng mình giành được. Năm 2016, Katrina Bookman, một khách nữ đánh bạc tại Resrorts World Casino ở Queens, New York. Cô chơi bài poker và máy báo giải thưởng là 43 triệu USD.

Khi thông báo về chiến thắng của mình, Bookman được người của Resorts World Casino đưa ra khỏi khu nghỉ dưỡng, hẹn hôm sau quay lại. Hôm sau, khi tới sòng bạc, nữ du khách sốc khi nghe thông báo: "Họ nói, tôi không thắng bất kỳ khoản tiền nào. Đó là lỗi của máy chơi bài". Để đền bù, khách sạn tặng cô 2,25 USD và một voucher bữa tối miễn phí với bò bít tết.



Đại diện Ủy ban kiểm soát sòng bạc của bang New York, nơi quản lý các thiết bị chơi game ở Queens, cũng có mặt và khẳng định với Bookman đây là lỗi trục trặc kỹ thuật. Do vậy, cô sẽ không được nhận 43 triệu USD.

"Máy móc hiếm khi bị trục trặc. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến cô Bookman vì sự bất tiện này", đại diện casino lên tiếng. Họ cho biết thêm chiếc máy mà Bookman chơi chỉ có thể thanh toán tối đa 6.500 USD.

Bookman cẩn thận chụp lại mặt mình bên cạnh bảng thông báo chiến thắng. Ảnh: WABC

Trước đó, anh Jan Flato từng lâm vào cảnh trớ trêu ở Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Florida, Mỹ hồi tháng 1/2017. Flato là người cho tiền vào máy đánh bạc, anh nhờ cô bạn Marina Medvedeva Navarro nhấn nút "lấy may".

Máy thông báo Flato thắng 100.000 USD, tuy nhiên ban quản lý sòng bài quyết định trao tiền cho Marina sau khi xem camera an ninh. Theo luật, người chiến thắng là người nhấn nút bắt đầu trò chơi nên Flato hoàn toàn không đủ lý lẽ để nhận tiền thưởng.

Marina không hề chia sẻ với bạn mình, cô còn nhắc bảo vệ casino để mắt tới Flato trước khi rời đi với 50.000 USD tiền mặt và tờ séc trị giá 50.000 USD. Không một luật sư nào đứng ra giúp Flato khiếu kiện, anh chỉ còn cách đưa câu chuyện của mình với công chúng để những người khác tránh rơi vào hoàn cảnh như mình.

An An (Theo 8News Now)