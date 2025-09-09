Thắng hay thua, Sinner luôn hướng về nhà

Á quân Mỹ Mở rộng Jannik Sinner, dù tột cùng hạnh phúc hay suy sụp thất vọng, luôn có gia đình làm điểm tựa.

Sinner vừa trải qua thất bại đầu tiên ở Grand Slam sân cứng sau hai năm, đứt mạch 27 trận thắng liên tiếp tại hai major ở Australia và Mỹ. Anh thua kình địch lớn nhất Carlos Alcaraz, trong trận đấu mà Sinner lép vế hoàn toàn.

Phát biểu sau khi thua chung kết Mỹ Mở rộng và mất luôn vị trí số một thế giới, Sinner thừa nhận anh thất vọng, nhưng không quá chán nản. Trái lại, trận đấu này gợi mở cho Sinner nhiều điều về bản thân và đối thủ sau một năm tranh tài đỉnh cao với liên tiếp những màn đối đầu lớn. Thực tế cho thấy, Sinner luôn biết cách gượng dậy nhanh chóng và trở lại mạnh mẽ sau những khó khăn.

Sinner (trái) và Alcaraz trên bục nhận giải ở Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ hôm 7/9. Ảnh:Reuters

Đầu tháng 6, Sinner phải chịu đựng một thất bại có thể gây ra tổn thương tâm lý kéo dài nhiều năm. Anh phung phí ba championship-point ở chung kết Roland Garros, trước khi thua kình địch Carlos Alcaraz trong set năm.

Sau nỗi buồn ám ảnh tại Paris, Sinner trở về Sesto, ngôi làng nhỏ trên dãy Alps nằm phía Đông Bắc Italy, nơi anh lớn lên. Cha mẹ và ông nội anh vẫn sống ở đó. Vậy là đủ cho Sinner tìm kiếm sự an ủi.

Năm tuần sau, Sinner đánh bại Alcaraz, vô địch Wimbledon. Chiến thắng tại Grand Slam sân cỏ đã thay đổi cuộc đời của không ít tay vợt trước đây. Với Sinner, chàng trai 24 tuổi nhận thưởng khoản tiền khổng lồ nhiều chữ số cùng vô số hợp đồng quảng cáo.

Sau đỉnh cao chói lọi tại Anh, Sinner trở về nhà, ngủ trong phòng cũ của anh trai, giờ không khác gì phòng kho đầy ắp đồ đạc. Mỗi ngày, Sinner đi dạo, chơi bài và board game cùng họ hàng, hoặc đi đánh golf cùng bố khi ông không phải làm bếp ở một nhà hàng nhỏ ở địa phương. Thời gian rảnh khác, Sinner gặp bạn bè và lái xe ngắm cảnh.

"Tôi đón nhận thành công và thất bại theo cùng một cách", Sinner nói. "Điều quan trọng nhất là gia đình tôi khỏe mạnh và luôn dành cho nhau thời gian vui vẻ mỗi khi sum họp. Tất nhiên sẽ vui hơn nếu tôi thắng. Nhưng kể cả thua thì gia đình vẫn vui vì tôi trở về. Tôi muốn gặp họ, bạn bè và những người tôi quan tâm. Tôi tin việc làm này rất quan trọng".

Qua nhiều năm, những ngôi sao quần vợt khoác lên mình đủ loại danh tính. Có người thích tiệc tùng, người thì nổi tiếng khi thường giao lưu với giới thượng lưu, người có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí hoặc thời trang. Sinner không nằm trong số đó.

Chàng trai có mái tóc hung đỏ vẫn giữ danh tính đơn thuần một tay vợt, như bản chất anh vốn vậy, ít nhất là đến lúc này. Sinner chỉ khao khát là một chàng trai giản dị đến từ một gia đình bình dị, là con của một đầu bếp, là em trai của một giảng viên cứu hỏa.

Nhưng cuộc đời chẳng chịu giản đơn với Sinner. Tháng 8/2024, Sinner đến New York giữa sóng gió lớn nhất đời VĐV khi thế giới biết anh dương tính với doping, dù kết quả xét nghiệm đã có từ tháng Ba. Sau cùng, Sinner được cơ quan chức năng chấp nhận lý do "không có lỗi và sơ suất", cùng kết luận không cố dùng chất cấm.

Làng banh nỉ dĩ nhiên xôn xao khi tay vợt số một thế giới vướng rắc rối nghiêm trọng. Thậm chí ở buổi họp báo trước thềm Mỹ Mở rộng 2024, nhân viên điều phối đã cố gắng dập tắt những câu hỏi liên quan. Sinner không trốn trách, cố gắng giải thích sự việc. Hai tuần sau, anh vô địch giải đấu trong những lời dèm pha và ánh mắt hoài nghi.

Sinner phát biểu sau chung kết Mỹ Mở rộng 2025, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Bão tố chưa buông tha Sinner khi Cơ quan Chống doping thế giới (WADA) muốn anh nhận án phạt nặng hơn, ít nhất là cấm thi đấu hai năm, với lý do tay vợt này phải chịu trách nhiệm dù vô ý hay không. Tương lai của Sinner lại đứng trước viễn cảnh tăm tối ngay khi anh vừa vươn tới những đỉnh cao huy hương ở ATP Finals, Davis Cup và Australia Mở rộng.

"Năm ngoái tôi rơi vào tình huống căng thẳng và rất khó khăn, nhất là khi sự việc diễn ra ngay trước một Grand Slam", Sinner nhớ lại: "Rất khó để xử lý ổn thỏa mọi thứ. Bạn biết đấy, dù sao tôi vẫn còn trẻ".

Cuối cùng, WADA đạt được thỏa thuận với Sinner về án cấm thi đấu ba tháng. Ngày trở lại, anh được chào đón ở sự kiện quê nhà Rome Masters như người hùng. Anh ra sân cứ như thể vẫn thường xuyên thi đấu đỉnh cao, tiến thắng tới chung kết và chỉ thua Alcaraz.

Năm tuần sau, Sinner cùng kình địch Tây Ban Nha tạo ra trận đấu kinh điển tại Roland Garros, chính thức đưa vị thế của cả hai tay vợt lên đỉnh cao mới trong làng quần vợt nam. Và ở sân khấu lớn tiếp theo, bộ đôi này tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại khi góp mặt trong trận chung kết Wimbledon, nơi Sinner thắng trận. Đó là những hành trình rất dài kể từ lúc anh rời Mỹ Mở rộng 2024 đến nay.

Sinner có thể nói lời văn hoa, rằng anh thường mơ về những thời khắc vinh quang như vậy sẽ đến trong đời, nhưng anh không làm thế bởi đó là nói dối. Lớn lên ở thị trấn miền núi Sesto, cậu bé Sinner chưa từng mơ giấc mơ hoang đường mang tên nhà vô địch Wimbledon. Những gì đang có đã thực sự vượt xa mọi kỳ vọng của Sinner.

Sự khiêm nhường trong Sinner được nuôi dưỡng bởi gia đình. Cha của Sinner, Hanspeter, vắng mặt ở chung kết Roland Garros vì công việc tại nhà hàng. Đây cũng là lý do ông Hanspeter khó đến xem con trai thi đấu tại Mỹ Mở rộng, do giải diễn ra trùng thời điểm mùa du lịch ở Dolomites khiến các nhà hàng thêm bận rộn.

Mẹ của Sinner, bà Siglinde, không làm bồi bàn nữa mà dành thời gian quản lý vài căn hộ cho thuê. Khác với người bạn đời, bà Siglinde đã xuất hiện khi Sinner vào chung kết tại Rome, Paris và London. Đó là điều bà đã hứa với con trai, dù thừa nhận bản thân muốn theo dõi qua truyền hình hơn vì xem trực tiếp quá căng thẳng. Ở Rome Masters, khán giả thấy bà Siglinde rời sân sau khi Sinner thua Tommy Paul set đầu tiên.

Sinner (trắng) tiến lên khán đài chung vui với mẹ, bà Siglinde, sau khi vô địch Wimbledon 2025. Ảnh: Reuters

"Dù sao cũng chỉ là một trận tennis, điều tệ nhất là thua trận", Sinner bình thản nói về quan điểm sống. "Bạn không thể sống trong môn thể thao này 15, 20 năm mà lúc nào cũng căng thẳng. Vì thế tôi luôn tự nhủ mình vốn đã may mắn, quan trọng là bản thân và gia đình khỏe mạnh. Với quần vợt, đôi lúc bạn thắng thì cũng có lúc thua".

Đó là triết lý của Sinner, một tay vợt sở hữu nhiều phẩm chất tinh túy nhưng cũng sống thật đơn giản: dù thắng hay thua, Jannik vẫn về nhà trước khi đi tiếp hành trình mới.

Vy Anh