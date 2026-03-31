Thang Duy: 'Tôi dễ vui'

Thang Duy chụp hình bìa tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc số tháng 4 đồng thời nói về công việc, gia đình, lối sống.
Thang Duy chụp hình bìa tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc số tháng 4 đồng thời nói về công việc, gia đình, lối sống.
Loạt hình thực hiện cuối năm 2025 tại một homestay ở Phúc Kiến, lúc đó, diễn viên ghi hình phim điện ảnh.
Loạt hình thực hiện cuối năm 2025 tại một homestay ở Phúc Kiến, lúc đó, diễn viên ghi hình phim điện ảnh.
Êkíp làm việc trong vườn rau, theo sở thích của Thang Duy.
Êkíp làm việc trong vườn rau, theo sở thích của Thang Duy.
Vẻ đẹp Thang Duy tuổi 47. Video: Vouge
Diễn viên thích ngắm cây cối, thường dừng lại nhìn hoa, cây mọc bên đường, đặc biệt là những chồi non mới nhú khỏi mặt đất.
Diễn viên thích ngắm cây cối, thường dừng lại nhìn hoa, cây mọc bên đường, đặc biệt là những chồi non mới nhú khỏi mặt đất.
Thang Duy nói mọi hoạt động trong ngày đều là biểu hiện của việc cô "hấp thụ thế giới", như tắm nắng, đi chợ, đọc sách, cảm nhận hỷ nộ ai lạc, cảm nhận biến đổi thời tiết. Diễn viên trân trọng từng phút đang diễn ra, dễ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ.
Thang Duy nói mọi hoạt động trong ngày đều là biểu hiện của việc cô "hấp thụ thế giới", như tắm nắng, đi chợ, đọc sách, cảm nhận hỷ nộ ai lạc, cảm nhận biến đổi thời tiết. Diễn viên trân trọng từng phút đang diễn ra, dễ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ.
"Tôi dễ vui, trời đẹp thì tắm nắng, có đồ ăn ngon thì chia sẻ với người bên cạnh. Tôi chỉ làm điều trong lòng thực sự muốn làm, mục tiêu sống vui là được", diễn viên cho biết.
"Tôi dễ vui, trời đẹp thì tắm nắng, có đồ ăn ngon thì chia sẻ với người bên cạnh. Tôi chỉ làm điều trong lòng thực sự muốn làm, mục tiêu sống vui là được", diễn viên cho biết.
Thang Duy chủ yếu sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc cùng cha mẹ và chồng con. Chồng cô - đạo diễn Hàn Kim Tae Yong - về nước mỗi khi có công việc. Cô đưa con gái về thăm ông bà nội mỗi kỳ nghỉ.
Thang Duy chủ yếu sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc cùng cha mẹ và chồng con. Chồng cô - đạo diễn Hàn Kim Tae Yong - về nước mỗi khi có công việc. Cô đưa con gái về thăm ông bà nội mỗi kỳ nghỉ.
Khi Thang Duy thực hiện bộ ảnh tạp chí, Kim Tae Yong và con gái ở bên trò chuyện, trêu đùa cô.
Khi Thang Duy thực hiện bộ ảnh tạp chí, Kim Tae Yong và con gái ở bên trò chuyện, trêu đùa cô.
Người đẹp tận hưởng công việc và thời gian ở bên gia đình. Với Thang Duy, công việc mang lại cảm giác mãn nguyện còn gia đình cho cô nguồn năng lượng.
Người đẹp tận hưởng công việc và thời gian ở bên gia đình. Với Thang Duy, công việc mang lại cảm giác mãn nguyện còn gia đình cho cô nguồn năng lượng.
Người đẹp hoàn tất ghi hình phim đầu năm nay, hiện nghỉ ngơi, dành thời gian bên người thân.
Người đẹp hoàn tất ghi hình phim đầu năm nay, hiện nghỉ ngơi, dành thời gian bên người thân.
Thang Duy kết hôn 11 năm, vợ chồng thống nhất trong cách dạy con, Kim Tae Yong mong con gái giống mẹ về tính cách. Thang Duy thường dặn con không nên bận tâm vẻ ngoài của mình mà cần trở thành người có kiến thức và lòng nhân hậu.
Thang Duy kết hôn 11 năm, vợ chồng thống nhất trong cách dạy con, Kim Tae Yong mong con gái giống mẹ về tính cách. Thang Duy thường dặn con không nên bận tâm vẻ ngoài của mình mà cần trở thành người có kiến thức và lòng nhân hậu.
Người đẹp hoạt động ở làng giải trí gần 30 năm, được đánh giá cao diễn xuất qua các phim Sắc giới, Thu muộn, Võ hiệp, Truy lùng quái yêu, Quyết tâm chia tay.
Người đẹp hoạt động ở làng giải trí gần 30 năm, được đánh giá cao diễn xuất qua các phim Sắc giới, Thu muộn, Võ hiệp, Truy lùng quái yêu, Quyết tâm chia tay.
Nghinh Xuân
Ảnh: Vogue