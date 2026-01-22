Đổi thang điểm TOEFL iBT

TOEFL iBT chuyển sang chấm điểm trên thang 1-6, làm tròn đến 0.5, nhằm đánh giá năng lực thí sinh chính xác và thuận tiện hơn.

Thang điểm mới sẽ thay thế thang cũ (0-120) từ 21/1/2026, theo Viện khảo thí giáo dục Mỹ (ETS) - đơn vị sở hữu bài thi.

Theo ETS, điểm tổng thể của thí sinh là điểm trung bình của bốn phần thi, được làm tròn đến nửa bậc gần nhất. Ví dụ, nếu điểm trung bình của một thí sinh là 5.125 thì được tính điểm tổng thể là 5. Nếu ở mức 5.25, học sinh đó sẽ được tính là 5.5.

Cách tính này khác với thang điểm từ 0 đến 120 trước đây, trong đó điểm tổng thể là tổng điểm của các phần thi. Để thuận tiện cho thí sinh và các cơ sở đào tạo, trên phiếu điểm bài thi trong hai năm tới, ETS sẽ ghi chú thêm mức điểm tương đương theo thang 0-120.

Cụ thể, thang điểm mới của bài thi TOEFL iBT như sau:

Thang điểm mới của bài thi TOEFL iBT. Ảnh: ETS.

Bảng quy đổi tương đương điểm TOEFL iBT cũ và mới như sau:

Quy đổi điểm cũ và điểm mới. Ảnh: ETS.

Theo ETS, thang điểm mới giúp đơn giản hóa việc diễn giải kết quả TOEFL, gần hơn với Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Việc này cũng giúp đối chiếu kết quả với các chứng chỉ tiếng Anh khác thuận tiện hơn, tránh việc các kỹ năng có cùng mức điểm nhưng rơi vào các trình độ CEFR khác nhau như trước đây.

Bài thi TOEFL iBT đánh giá người sử dụng tiếng Anh ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi dài 116 phút, mỗi phần từ 16-35 phút. Phần Đọc yêu cầu trả lời 20 câu hỏi, Nghe 28 câu. Phần Nói có bốn câu, yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm và trả lời dựa câu hỏi vào thông tin bài đọc và nghe. Kỹ năng Viết tương tự với hai câu.

Điểm có hiệu lực trong hai năm. Kết quả được trả sau ba ngày thi. Lệ phí thi TOEFL iBT tại Việt Nam là 182 USD (khoảng 4,8 triệu đồng).

Theo ETS, mỗi năm có khoảng hơn hai triệu người thi TOEFL trên toàn thế giới. Kết quả bài thi được hơn 13.000 cơ sở giáo dục, tổ chức ở khoảng 160 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận. Tại Việt Nam, gần 100 trường đại học dùng điểm TOEFL iBT trong xét tuyển đầu vào.

Khánh Linh