Nhật BảnNằm ở tầng hầm của một cửa hàng bách hóa tại thành phố Kawasaki, thang cuốn nhỏ nhất thế giới có 5 bậc, dài chưa đến một mét.

Theo đánh giá của nhiều người, thang cuốn Petitcalator (Puchicalator) "vô dụng nhất thế giới" vì chỉ có 5 bậc và dài 83,4 cm, không mang lại lợi ích thực sự nào cho những ai sử dụng nó. Ngay bên cạnh thang cuốn là một cầu thang bộ, nhiều người chọn đi thang bộ vì di chuyển nhanh hơn.

Thang cuốn 'vô dụng nhất thế giới' Thang cuốn nhỏ nhất thế giới. Video: YouTube

Thang nằm ở tầng hầm của cửa hàng bách hóa More, thành phố Kawasaki và được coi là điểm du lịch hút khách hơn là chức năng chính vận chuyển khách. Tháng 10/1989, Petitcalator được kỷ lục Guinness công nhận là thang cuốn nhỏ nhất thế giới với thời gian di chuyển khoảng 4-5 giây.

Khi cửa hàng bách hóa More mở cửa vào năm 1989, các kiến trúc sư muốn xây liên thông tầng hầm của tòa nhà với tầng hầm của trung tâm mua sắm bên cạnh. Tuy nhiên, do nền nhà của hai tầng hầm chênh lệch nhau nên đơn vị thi công đã quyết định làm một thang cuốn nhỏ và thang bộ làm cầu nối giữa hai tầng, giúp khách đi lại thuận tiện. Khi xây dựng, thang cuốn được làm ngắn hơn so với thiết kế ban đầu và trở thành thang cuốn nhỏ nhất thế giới trong hơn ba thập kỷ qua.

Chùa Keihin Fushimi Inari, một điểm du lịch không nên bỏ lỡ khi đến Kawasaki. Ảnh: Tripadvisor

Cửa hàng bách hóa More nằm đối diện với lối ra phía đông của ga JR Kawasaki (Tuyến Tokaido, Keihin-Tohoku và Nambu). Thang cuốn nằm gần lối ra vào bãi đậu xe, ngay bên trong lối ra số 29. Thành phố Kawasaki nằm giữa Tokyo và Yokohama, những điểm đến thu hút lượng lớn khách quốc tế ghé thăm.

Ngoài thang cuốn Petitcalator, các địa điểm nổi tiếng khác du khách có thể ghé thăm khi đến thành phố, theo gợi ý từ Tripadvisor, gồm Bảo tàng dân gian ngoài trời Nhật Bản Nihon Minkaen, đền Kawasaki Daishi Heiken-ji, công viên Ikuta Ryokuchi hoặc chùa Keihin Fushimi Inari.

Anh Minh (Theo Odd, Tripadvisor)