Thang cuốn dừng đột ngột khi ông Trump đến trụ sở LHQ

Thang cuốn tại trụ sở LHQ đột ngột dừng khi ông Trump vừa bước lên, có thể do nhân viên Nhà Trắng vô tình ấn nút ngắt hệ thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania ngày 23/9 tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để phát biểu trước Đại hội đồng. Tuy nhiên, ngay khi hai vợ chồng vừa bước lên thang cuốn ở tòa nhà, nó đột ngột dừng lại, khiến bà Melania giật mình.

Ông Trump nhìn quanh như muốn hỏi "chuyện gì đang xảy ra", sau đó hai vợ chồng ông cùng nhân viên mật vụ tiếp tục leo bộ lên chiếc thang cuốn đã ngừng hoạt động.

LHQ giải thích vụ thang cuốn đột ngột dừng khi ông Trump đến Thang cuốn đột ngột dừng khi vợ chồng ông Trump tới trụ sở LHQ hôm 23/9. Video: X/Concerned Citizen

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tỏ ra bực tức về sự cố này. "Nếu ai đó tại LHQ cố tình chặn thang cuốn khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đang bước lên, họ cần phải bị sa thải và điều tra ngay lập tức", bà Leavitt viết trên X.

Bà Leavitt còn cảnh báo nếu phát hiện ra có nhân viên LHQ cố tình tìm cách làm vợ chồng ông Trump vấp ngã, những người này phải bị truy cứu, thêm rằng Sở Mật vụ Mỹ cũng điều tra vấn đề này.

LHQ sau đó mở cuộc điều tra và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, cho biết kỹ thuật viên tòa nhà đã phát hiện ra chính người quay phim của Nhà Trắng đã vô tình kích hoạt cơ chế dừng khẩn cấp của thang cuốn.

"Thang cuốn dừng lại sau khi cơ chế an toàn của nó được kích hoạt. Cơ chế này được thiết kế để ngăn trường hợp người hoặc vật bị kéo vào thang. Người quay phim của Nhà Trắng có thể đã vô tình ấn nhầm nút", ông Dujarric nói.

Vợ chồng ông Trump trên chiếc thang cuốn gặp sự cố tại trụ sở LHQ hôm 23/9. Ảnh: Reuters

Thang cuốn không phải thứ duy nhất gặp trục trặc khi ông Trump tới trụ sở LHQ, Tổng thống Mỹ còn phàn nàn về máy nhắc chữ của cơ quan này không hoạt động khi ông bắt đầu bài phát biểu.

"Tôi không ngại thực hiện bài phát biểu này mà không có máy nhắc chữ, vì nó không hoạt động. Có hai điều tôi nhận được từ LHQ: thang cuốn hỏng và máy nhắc chữ hỏng", ông phát biểu trước các đại biểu.

Ông nói đùa rằng người phụ trách máy nhắc chữ "đang gặp rắc rối lớn". Tuy nhiên, một quan chức LHQ giấu tên sau đó nói với AP rằng chính nhân viên Nhà Trắng là người vận hành máy nhắc chữ cho Tổng thống.

Tổng thống Mỹ sau đó tỏ ra không khó chịu về vấn đề này. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng hai sự cố đó khiến bài phát biểu của ông ở LHQ trở nên thú vị hơn. "Được phát biểu tại LHQ luôn là vinh dự, ngay cả khi thiết bị của họ có đôi chút trục trặc", ông Trump viết.

