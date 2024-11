Diễn viên Phùng Ngọc - đóng Cò trong phim truyền hình "Đất phương Nam" - gặp lại nghệ sĩ Mạnh Dung, vai ông Ba "bắt rắn", sau gần 30 năm.

'Thằng Cò' Phùng Ngọc hội ngộ ông Ba 'bắt rắn'

Hôm 15/11, video Phùng Ngọc và ông Mạnh Dung hội ngộ thu hút hơn 700 nghìn lượt xem trên mạng xã hội sau một ngày đăng tải. Cả hai diện áo bà ba, đeo khăn rằn, tái hiện phân cảnh Cò chèo đò chở cha - ông Ba - trên sông. Phùng Ngọc thể hiện một đoạn trong nhạc phẩm Bài ca đất phương Nam (Lư Nhất Vũ - Lê Giang) - nhạc phim truyền hình kinh điển do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thực hiện. Đôi diễn viên hồi tưởng các cảnh quay năm 1997, như phân đoạn đám cưới "chú Tư" Võ Tòng và Út Trong, hay màn thi nhảy xuống kênh của Cò và An.

Cựu diễn viên cho biết video được quay vài ngày trước từ một địa điểm ở Củ Chi (TP HCM). Phùng Ngọc xúc động khi anh ngỏ lời mời quay, nghệ sĩ liền đồng ý dù nhiều năm không liên lạc. Sản phẩm nằm trong chuỗi video của Phùng Ngọc nhằm tri ân tác phẩm từng giúp anh làm nên tên tuổi. Anh dự định gặp lại dàn diễn viên cũ, quay khoảnh khắc ôn kỷ niệm cùng họ về hậu trường bộ phim. Dù nghỉ diễn từ lâu, thỉnh thoảng, anh quay video ngắn để đỡ nhớ nghề.

Nghệ sĩ Mạnh Dung nói cuộc hội ngộ làm sống dậy trong ông ký ức đóng vai ông Ba "bắt rắn". Ngày đó, dù diễn viên gốc Bắc, đạo diễn vẫn chọn ông thể hiện nhân vật vì thích phong thái đậm chất miền Tây với ngoại hình gầy gò, khắc khổ, đôi lông mày, bộ râu bạc. Ban đầu, khi bấm máy, ông ngần ngại vì không có kinh nghiệm bắt rắn. Mạnh Dung càng ám ảnh khi bạn diễn trong phim - cố nghệ sĩ Hồ Kiểng - từng bị rắn cắn suýt chết.

Cảnh ông Ba, Võ Tòng săn cá sấu trong rừng U Minh

Ông phải dành nhiều ngày tập làm quen với rắn hổ mang. Êkíp cho người may miệng, hút nọc, bố trí chuyên gia để hỗ trợ xử lý tình huống nếu con vật tấn công. Dù vậy, ông vẫn bị vài con rắn bông súng cắn, đến nay vẫn còn sẹo trên mu bàn tay. "Khi phim công chiếu, vai diễn thành công đến mức tôi gắn với biệt danh 'ông Ba', còn khán giả không hề biết rằng tôi vốn rất sợ rắn", ông nói.

Sau 27 năm, cuộc đời mỗi diễn viên có nhiều thay đổi. "Thằng Cò" nhiều năm sống lang bạt tại nhiều tỉnh thành, làm các công việc như trông coi vườn cao su, chạy xe ôm, thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè. Giữa tháng 5, anh bất ngờ kết hôn cùng Lâm Thị Chi - vợ kém 10 tuổi ở Bình Định. Sau hôn lễ, vợ chồng cựu diễn viên về Gia Lai, theo nghề theo nghề làm nội dung số, livestream bán đặc sản vùng cao. Nghệ sĩ Mạnh Dung giữ đam mê diễn xuất, góp mặt trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, gần đây nhất là Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải.

'Thằng Cò' Phùng Ngọc kết hôn tháng 5 ở Bình Định

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ.

Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển thập niên 1990. Các nhân vật như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò, ông Ba bắt rắn, bác Ba Phi (Mạc Can), Võ Tòng (Lê Quang), Út Trong (Thúy Loan) đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ. Năm 2023, bản điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phát hành, đạt doanh thu 140 tỷ đồng dù gây tranh cãi về nội dung.

