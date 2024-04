TP HCMPhùng Ngọc - thằng Cò "Đất phương Nam" - thăm nghệ sĩ Mạc Can, ôn kỷ niệm sau gần 30 năm đóng phim chung.

'Thằng Cò' Phùng Ngọc hội ngộ 'bác Ba Phi' Mạc Can "Cò" Phùng Ngọc thăm "bác Ba Phi" ở trung tâm dưỡng lão. Video: Nhân vật cung cấp

Cựu diễn viên cho biết hôm 17/4, anh cùng vài người bạn đến thăm nơi ở mới của nghệ sĩ 79 tuổi tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Ban đầu, khi Phùng Ngọc mới bước vào phòng Mạc Can, ông tưởng anh là nhân viên nơi đây. Nghe giới thiệu "Con là thằng Cò đây", ông mới nhận ra, cười khen anh "nay lớn quá".

Phùng Ngọc bất ngờ khi Mạc Can vẫn lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm về đoàn phim truyền hình Đất phương Nam 1997, trong đó có tấm chụp cùng anh và Hùng Thuận - vai bé An. Anh cũng nói với Mạc Can đã thôi đóng phim từ lâu, hiện sống chủ yếu ở Bình Dương. Trước khi ra về, Phùng Ngọc biếu nghệ sĩ một khoản tiền, do biết hoàn cảnh nghệ sĩ còn nhiều chật vật.

Từ phải qua: Mạc Can, Phùng Ngọc, Hùng Thuận khi đóng "Đất phương Nam" 1997. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phùng Ngọc gần đây theo nghề làm nội dung số, livestream bán đặc sản vùng cao. Thỉnh thoảng, anh đóng một số video ngắn, đăng mạng xã hội để thỏa đam mê diễn xuất một thời. Nổi tiếng với vai Cò trong tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, thời trẻ anh từng tham gia vài phim nhưng không thành công. Diễn viên dần rút lui vì thấy hết duyên, không còn phù hợp với nghệ thuật.

"Thằng Cò" từng sống lang bạt tại nhiều tỉnh thành, làm các công việc như trông coi vườn cao su, chạy xe ôm, thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè. Diễn viên từng kết hôn năm 2004 nhưng sớm chia tay do không muốn bạn đời khổ.

Tháng 10/2023, Phùng Ngọc gặp lại Hùng Thuận khi đồng nghiệp đến thăm nhà trọ anh. Lúc đó, "thằng Cò" làm bảo vệ với thu nhập bảy triệu đồng mỗi tháng, trả tiền thuê phòng khoảng 1,5 triệu đồng. Xót xa trước cuộc sống thiếu thốn của bạn, Hùng Thuận khuyên anh theo nghề livestream bán hàng để có nhiều cơ hội mới, gây dựng lại cuộc sống.

Hùng Thuận hội ngộ "Cò' Phùng Ngọc tại phòng trọ xập xệ Hùng Thuận thăm nhà trọ của "Cò" Phùng Ngọc tháng 10/2023. Video: Hùng Thuận Official

Nghệ sĩ Mạc Can chuyển vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè từ cuối tháng 2. Tại đây, ông cùng sáu tên tuổi gạo cội khác được chăm sóc sức khỏe hàng ngày, có nhân viên y tế theo dõi. Trước đó, ông sống một mình ở căn nhà trọ vài mét vuông, giá thuê 2,4 triệu đồng mỗi tháng, mỗi ngày được con gái chạy sang phụ nấu ăn, chăm sóc vệ sinh. Rời xa màn ảnh, chủ yếu viết các đầu sách, kịch bản, Mạc Can trang trải sinh hoạt nhờ các nguồn hỗ trợ từ nhà hảo tâm.

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển thập niên 1990. Các nhân vật như bé An, thằng Cò, ông Ba bắt rắn (Mạnh Dung), bác Ba Phi, Võ Tòng (Lê Quang) đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ.

Mai Nhật