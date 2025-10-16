Lâm ĐồngHơn 7 ha đất thuộc thắng cảnh Đồi Cát Bay và khu vực giáp ranh bị lấn chiếm trái phép, chính quyền phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế, trả lại hiện trạng.

Sáng 16/10, UBND phường Mũi Né cùng lực lượng chức năng cưỡng chế khu đất gần 7.500 m2 do ông Lại Thiện Phước (50 tuổi) lấn chiếm tại khu vực thắng cảnh. Lực lượng tháo dỡ công trình trái phép, nhổ bỏ cây trồng, trụ rào, di dời tài sản ra khỏi khu vực và bàn giao đất về phường quản lý.

Thắng cảnh Đồi Cát Bay ở Mũi Né bị lấn chiếm Xe múc đang phá dỡ công trình trái phép trên đất ông Lại Thiện Phước lấn chiếm. Video: Hải Anh

Theo chính quyền địa phương, ông Phước là một trong ba người có hành vi lấn chiếm đất công tại đây. Trước đó, hồi tháng 4, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định buộc khắc phục hậu quả nhưng ông không chấp hành, dẫn đến việc phải cưỡng chế.

Cùng với Hòn Rơm, Đồi Cát Bay là điểm du lịch nổi tiếng ở Mũi Né. Khu thắng cảnh được công nhận di tích cấp tỉnh năm 2018 với diện tích 57,4 ha, gồm khu bảo vệ I rộng 35,4 ha và khu bảo vệ II rộng 22 ha.

Công trình xây trên đất lấn chiếm đang bị phá dở, ngày 16/10. Ảnh: Hải Anh

Những năm qua, tình trạng lấn chiếm đất công tại khu vực diễn biến phức tạp. Tổng diện tích bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tại Đồi Cát Bay và khu vực giáp ranh lên tới khoảng 73.500 m2. Ngoài phần diện tích của ông Phước, còn khoảng 66.000 m2 do hai người khác lấn chiếm, trồng cây và xây dựng công trình không phép.

"Tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cưỡng chế toàn bộ diện tích vi phạm để lập lại trật tự xây dựng và bảo đảm công tác quản lý đất đai, quy hoạch tại địa phương", ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, nói.

Thắng cảnh Đồi Cát Bay, còn gọi là Đồi Hồng tại phường Mũi Né. Ảnh: Khải Nguyên

Khải Nguyên