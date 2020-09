Tháng 8 năm nay nóng nhất lịch sử Bắc bán cầu

Tháng 8/2020 ghi nhận mức nhiệt trung bình cao kỷ lục, 2020 cũng có thể sẽ trở thành một trong những năm nóng nhất lịch sử.

Nhiệt độ tháng 8/2020 so với giai đoạn 1981-2010. Ảnh: NOAA.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng 8/2020, tính từ dữ liệu trung bình trên đất liền và mặt biển, cao thứ hai trong các tháng 8 kể từ năm 1880, thời điểm Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) bắt đầu ghi chép dữ liệu về khí hậu toàn cầu, IFL Science hôm 17/9 đưa tin. Nhiệt độ mặt biển và đất liền trên toàn cầu tháng 8 năm nay cao hơn 0,94 độ C so với mức trung bình thế kỷ 20 là 15,6 độ C. Tháng 8/2016 đứng đầu với mức nhiệt cao hơn 0,98 độ C.

Năm nay cũng có tháng 8 nóng nhất Bắc bán cầu trong 141 năm qua. Nhiệt độ tháng 8 tại Bắc bán cầu tăng 1,19 độ C so với trung bình thế kỷ 20, phá vỡ kỷ lục cũ là 0,03 độ C vào tháng 8/2016. Các nhà khoa học môi trường tại NOAA lo ngại, 2020 sẽ trở thành một trong 5 năm nóng nhất lịch sử.

Với tình trạng môi trường hiện nay, số liệu mới có lẽ không gây ngạc nhiên lớn. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc đầu tuần này, thế giới đã không đạt được những mục tiêu đa dạng sinh học mà Công ước về Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc đặt ra cho năm 2020. Số lượng sinh vật hoang dã toàn cầu đã giảm gần 70% chỉ trong 50 năm.

Bằng chứng về sự ấm lên toàn cầu thậm chí xuất hiện ở những nơi lạnh nhất Bắc bán cầu. Bắc Cực tiến vào trạng thái khí hậu mới và các chuyên gia dự đoán nơi này có thể không còn băng biển vào mùa hè năm 2035.

Covid-19 đã cản trở Liên Hợp Quốc tổ chức các buổi hội nghị về khí hậu đầu năm nay. Hiện tại, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra tại Glasgow, Scotland, tháng 11. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là vòng đàm phán về biến đổi khí hậu lớn và quan trọng nhất kể từ Hiệp định Paris năm 2015.

