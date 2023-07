Tháng 7 Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất sau dịch

Tháng 7 trở thành tháng đón khách quốc tế cao nhất của ngành du lịch tính từ khi mở cửa lại vào 15/3/2022 với hơn một triệu lượt.

Theo Tổng cục Du lịch, Việt Nam ước đón gần 1,04 triệu lượt khách quốc tế trong tháng này, tăng 6,5% so tháng 6 và gấp ba lần cùng kỳ 2022. So trước dịch, lượng khách bằng 79% tháng 7/2019.

Đây cũng là tháng đầu tiên ngành du lịch đón hơn một triệu lượt khách quốc tế tính từ khi mở cửa vào tháng 3 năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 6,6 triệu lượt, bằng 83% kế hoạch năm 2023.

Châu Âu là nơi có lượng khách ghé thăm tăng trưởng cao nhất so với các châu lục khác, tăng 27% so với tháng 6. Trong đó, thị trường khách Na Uy tăng cao nhất (250,8%), Bỉ (154%), Đan Mạch (152%). Một số thị trường top đầu của du lịch Việt Nam trong tháng 7 cũng tăng so với tháng trước: Hàn Quốc (6%), Trung Quốc (14%), Trung Quốc (14%), Mỹ (7%). Tuy nhiên, một số nước trong khu vực Đông Nam Á có lượng khách đến Việt Nam giảm: Thái Lan (-19%), Malaysia (-24%), Campuchia (-9,8%).

Khách nội địa tháng 7 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó 8,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa trong 7 tháng đầu năm đạt 76,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm ước đạt 416,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch cả năm.

Du khách quốc tế dạo chơi phố cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam 7 tháng đầu năm, Đông Bắc Á có bốn thị trường là Hàn Quốc (1,9 triệu lượt), Trung Quốc (740.000), Đài Loan (415.000 lượt), Nhật Bản (284.000 lượt). Đông Nam Á có ba thị trường: Thái Lan (290.000), Malaysia (262.000), Campuchia (225.000). Mỹ xếp thứ ba (gần 740.000), Australia xếp thứ 9 (221.000), thứ 10 là Ấn Độ (213.000).

Tại thị trường châu Âu, top ba quốc gia có khách ghé Việt Nam đông nhất 7 tháng đầu năm là Anh (gần 148.000), Pháp (gần 121.000) và Đức (gần 112.000).

10 thị trường gửi khách hàng đầu 7 tháng đầu năm 2023 (nghìn lượt). Ảnh: TCDL

Việc đạt 83% kế hoạch cả năm về đón khách quốc tế sau 7 tháng khiến ngành du lịch nhiều khả năng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. "Thậm chí ngành du lịch còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm", theo Tổng cục Du lịch.

Phương Anh