Tháng 6 mưa nhiều bất thường

Tháng 6 là chính hè, song miền Bắc trải qua 20 ngày mưa, nhiều hơn so với hai năm trước 7-8 ngày, nắng nóng ít gay gắt đúng như dự báo.

Miền Bắc trải qua tháng 6 với 20 ngày mưa, trong khi tháng 6/2024 số ngày mưa là 12, năm 2023 là 13. Đợt mưa dài nhất 8 ngày (3-10/6), các đợt khác 3-4 ngày. Đợt mưa nhiều nhất vào ngày 20-23/6 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa 100-200 mm, có nơi cao hơn như Bắc Quang (Tuyên Quang) 340 mm, Thái Nguyên 360 mm.

Thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tổng lượng mưa tháng 6 tại Sơn La 379 mm, vượt kỷ lục năm 1995 là 11 mm; Thái Nguyên 994 mm, vượt kỷ lục năm 1979 khoảng 6 mm; Lạng Sơn 442 mm, vượt kỷ lục năm 1978 hơn 100 mm; Bắc Giang 562 mm, vượt kỷ lục năm 1986 hơn 50 mm.

Mưa tầm tã trên đường Lê Lai, TP Hải Phòng, tháng 6/2024. Ảnh: Lê Tân

Mưa nhiều nên mặc dù chính hè miền Bắc không quá nóng. Cơ quan khí tượng cho biết tháng 6 ghi nhận ba đợt nắng nóng (nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ C) nhưng không kéo dài. Đợt đầu ngày 1-2/6, đợt hai ngày 6-8/6 và đợt ba ngày 14-15/6.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 6 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (27,6 độ C), không xuất hiện kỷ lục nắng nóng nào. Nếu so với tháng 6/2024, nhiệt độ trung bình miền Bắc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Tháng 6/2023, cả nước xảy ra 4 đợt nắng nóng khiến nền nhiệt trung bình cao hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm và ghi nhận 22 kỷ lục nhiệt độ.

Tháng 5/2025, miền Bắc cũng mát mẻ với 4 đợt mưa tổng cộng 11 ngày, hai đợt nắng nóng nhưng không phải diện rộng. Đợt nắng nóng đầu tiên ngày 5-9/5 xảy ra ở Tây Bắc, Việt Bắc và một số nơi đồng bằng Bắc Bộ; đợt hai ở Sơn La, Hòa Bình ngày 20-21/5.

Nhiệt độ trung bình tại miền Bắc tháng 5 chỉ xấp xỉ trung bình nhiều năm (26,2 độ C), trừ phía nam đồng bằng Bắc Bộ cao hơn cùng kỳ năm 2024 1-1,5 độ C.

Như vậy, miền Bắc đã trải qua hai tháng hè 5 và 6 mát mẻ, đúng như dự báo từ đầu mùa là nắng nóng năm nay ít gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 7-8 miền Bắc còn nắng nóng, từ tháng 9 sẽ giảm dần. Nhiệt độ trung bình tháng 7-9 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 20-50%.

Gia Chính