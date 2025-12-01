Tháng 12 đi đâu chơi gì?

Với tâm điểm Giáng sinh và năm mới, tháng 12 là thời điểm du khách chọn các chuyến đi đến những nơi có nhiều hoạt động lễ hội nổi tiếng.

Lễ hội trà quốc tế tại Lâm Đồng, mùa săn nắng trong hang động Quảng Trị hay băng đăng Cáp Nhĩ Tân là những trải nghiệm nổi bật trong tháng 12, bên cạnh không khí Giáng sinh và đón năm mới. VnExpress lựa chọn các sự kiện trong và ngoài nước thuận tiện di chuyển, được nhiều khách Việt quan tâm.

Lễ hội cam Cao Phong ở Phú Thọ

Từ ngày 12 đến 18/12, lễ hội Cam Cao Phong sẽ được tổ chức tại quảng trường và nhà văn hóa xã Cao Phong (Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Cam Cao Phong quả tròn đều, vỏ mỏng màu cam, tép mọng nước, vị ngọt thanh, chua nhẹ, được nhiều người mua làm quà trong các chuyến đi đến Phú Thọ.

Lễ hội năm nay có khoảng 120 gian hàng, trong đó 60 gian trưng bày và bán các sản phẩm cam, quýt, bưởi, cùng khu trải nghiệm nước cam, sản phẩm chế biến từ cam dành cho du khách. Bên cạnh đó là các gian hàng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thiết bị sản xuất, khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương.

Lễ hội trà ở Lâm Đồng

Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức một lễ hội trà quy mô quốc tế - World Tea Fest 2025 tại Đà Lạt và một số vùng sản xuất trà của tỉnh Lâm Đồng. Chương trình diễn ra từ 11/11 đến 7/12, nhưng các sự kiện tập trung cao điểm trong các ngày từ 5 đến 7/12.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến thu hút khoảng 20.000 người tham dự cùng các hoạt động như hội chợ, triển lãm trà quốc tế, Tea Summit - hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà, Tea Gallery - không gian trải nghiệm công nghệ về văn hóa trà Việt Nam và thế giới, Tea Carnival - lễ hội đường phố, Tea Fest - đại nhạc hội, Tea Connect - "trà ngoại giao" cùng các hoạt động trải nghiệm vùng trồng (Tea Travel) và giao lưu khởi nghiệp với sinh viên (Tea Talk).

Thám hiểm hang động ở Quảng Trị

Tia nắng chiếu vào hang Én. Ảnh: Dai Bigben

Từ cuối tháng 11, Quảng Trị hết mùa mưa lũ và các hoạt động du lịch trở lại bình thường. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu hành trình khám phá các hang động, đặc biệt là Hang Én, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Do cấu tạo địa hình và thời tiết, từ tháng 12, du khách đến đây vào những ngày trời nắng sẽ được chứng kiến những tia nắng xuyên sâu vào trong hang. Theo hướng dẫn viên tour Hang Én và Sơn Đoòng, đây là hiện tượng tự nhiên "độc nhất vô nhị". Nếu đi vào ngày nắng, tỷ lệ khách được chứng kiến hiện tượng này gần như tuyệt đối.

Lễ hội Giáng sinh khắp thế giới

Lễ hội Giáng sinh thường được tổ chức từ đầu tháng 12, kết hợp sự kiện đón năm mới. Nếu có điều kiện, du khách nên tới châu Âu (Phần Lan, Đức, Pháp...), Mỹ và nhiều quốc gia xứ lạnh. Ở châu Á, khách Việt thường chọn đón Giáng sinh và năm mới ở Hong Kong, Singapore hay các lễ hội tuyết ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Singapore, các sự kiện chính gồm có Christmas Wonderland từ 29/11 đến 1/1/2026 tại Gardens by the Bay với màn trình diễn ánh sáng và các tác phẩm tương tác; Hội chợ Giáng sinh "Togetherland" lớn nhất Singapore, từ 11/12 đến 4/1/2026 tại Marina Bay; Lễ hội đèn đường Orchard, từ 8/11 đến 1/1/2026/.

Tại Hong Kong, WinterFest 2025 diễn ra từ ngày 14/11 đến 4/1/2026, với các sự kiện chính tập trung tại khu vực Central. Các hoạt động gồm "Thị trấn Giáng sinh" ở Quảng trường Tượng Nữ thần Tự do (Statue Square) với cây thông khổng lồ cao 20 m, một buổi biểu diễn ánh sáng "Immersive Light Show in Central" và "Starlight Boulevard" trên phố Chater, màn trình diễn pháo hoa đêm 31/12.

Tuy nhiên, du khách đến Hong Kong đợt này cần kiểm tra lại lịch sự kiện vì sau ảnh hưởng vụ cháy chung cư, nhiều hoạt động bị hủy bỏ.

Lễ đếm ngược chào năm mới

Năm mới ở cầu cảng Sydney, Australia. Ảnh: secretsydney

Vào ngày cuối cùng trong năm, nhiều nơi trên thế giới sẽ tổ chức lễ "Countdown năm mới". Sydney, Australia luôn là một trong những điểm đến được quan tâm nhất vì là một trong những nơi đầu tiên đón năm mới trên thế giới và có nhiều hoạt động nhất thế giới vào ngày 31/12.

Lễ hội đón năm mới ở cầu cảng Sydney thu hút người dân và du khách, kéo dài từ ngày cuối cùng của năm cũ đến ngày đầu tiên của năm mới. Du khách muốn tham gia sự kiện phải đến sớm. Nhiều người cắm trại, vui chơi cùng gia đình, bạn bè, mang theo đồ ăn, thức uống đủ cho một ngày để hạn chế đi lại. Lễ hội mừng năm mới có các chương trình văn nghệ, trò chơi tập thể tại cầu cảng Sydney, nhà hát Opera, khu phố cổ The Rocks, khu giải trí Darling Habour, nhà thờ St Mary.

Nhiều lễ hội countdown nổi tiếng khác gồm có New York (Mỹ), Dubai (UAE), Đài Bắc (Trung Quốc), London (Anh), Paris (Pháp).

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khai mạc chính thức ngày 5/1/2026, nhưng khu công viên với các tác phẩm điêu khắc băng và nhiều hoạt động sẽ đón khách tham quan từ ngày 20/12. Các tác phẩm điêu khắc băng sẽ gần như hoàn thiện vào dịp Giáng sinh. Ngày 31/12 tại đây còn có chương trình bắn pháo hoa chào năm mới.

Khu công viên trung tâm mở cửa từ 10h đến 22h mỗi ngày. Thời điểm tốt nhất để tham quan là từ khoảng 15h để chiêm ngưỡng cả băng đăng ban ngày và chương trình nghệ thuật ánh sáng buổi tối.

Tâm Anh