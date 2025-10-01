Tháng 10 đi đâu chơi gì?

Tháng 10 là mùa nước nổi ở miền Tây, mùa săn mây Tà Xùa và thời điểm lý tưởng cho các chuyến đi ngắm lá vàng khắp thế giới.

VnExpress gợi ý các điểm đến tiêu biểu, thuận tiện di chuyển và có chi phí hợp lý với khách Việt, nổi bật theo mùa.

Mùa vàng ở miền núi phía Bắc

Tuần này, những thửa ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải và Hoàng Su Phì vào cao điểm khi lúa đồng loạt chín vàng ở nhiều nơi. Dự kiến mùa lúa còn kéo dài đến khoảng tuần thứ hai và bắt đầu gặt từ tuần thứ ba của tháng 10. Các điểm du lịch chính như đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa (Mù Cang Chải) hay Bản Phùng (Hoàng Su Phì), nhiều thửa ruộng sẽ gặt muộn hơn để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, hiện thời tiết tại các tỉnh miền núi phía Bắc không thuận, mưa và sạt lở, nên du khách cân nhắc khi lên kế hoạch chuyến đi.

Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Giang

Ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang

Hoa tam giác mạch thường nở từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11, với đỉnh điểm giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 ở Hà Giang (cũ). Hoa nở theo từng đợt, đầu mùa hoa màu trắng, hồng nhạt, giữa mùa chuyển hồng đậm, cuối mùa ngả tím. Tháng 10 ở Hà Giang, thời tiết mát mẻ (khoảng 15 đến 25 độ C), trời ít mưa, lý tưởng để ngắm hoa. Tuy nhiên, nếu có mưa sớm hoặc lạnh đột ngột, mùa hoa có thể ngắn hơn. Một số điểm ngắm hoa nổi bật: Lũng Thầu, Sủng Là, Phố Cáo, Phố Là, ngã ba Lũng Táo - Ma Lé - Lũng Cú, Đồng Văn.

Săn mây ở Tà Xùa

Nhiều nơi ở miền Bắc là điểm ngắm mây đẹp từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, trong đó Tà Xùa được mệnh danh "thiên đường mây", nằm ở độ cao 1.500-1.800 m so với mực nước biển. Ngay ở trung tâm Tà Xùa cũng có thể ngắm mây, nhưng sống lưng Khủng long Háng Đồng được coi là một trong những địa điểm ngắm mây và cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất. Trời chuyển lạnh kèm theo những cơn mưa phùn cùng độ ẩm cao, là điều kiện lý tưởng để biển mây xuất hiện mỗi sáng sớm.

Khám phá mùa nước nổi miền Tây

Mùa nước nổi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ thường từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó đỉnh điểm là tháng 10. Nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, làm ngập đồng bằng sông Cửu Long. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp sông nước, văn hóa bản địa. Các điểm đến nổi tiếng có rừng tràm Trà Sư (An Giang), làng nổi Tân Lập (Tây Ninh), rừng U Minh Thượng (An Giang), Đồng Tháp Mười hay các chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Cái Bè (Đồng Tháp) và Ngã Năm (Cà Mau). Món ăn nổi tiếng nhất mùa nước nổi: lẩu cá linh bông điên điển, chuột đồng nướng lu, cá lóc nướng trui.

Khách du lịch Việt Nam tham quan Cửu Trại Câu. Ảnh: Vietravel

Mùa thu vàng ở Trung Quốc

Những năm gần đây, khách Việt có xu hướng chọn Trung Quốc là điểm đến của các chuyến du lịch mùa thu. Thiên nhiên Trung Quốc được đánh giá "đẹp không kém" Nhật Bản, châu Âu và nhiều nơi khác. Tại Trung Quốc, mùa lá đổi màu đẹp nhất thường từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11. Một số điểm đến nổi bật gồm Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên), núi Hoàng Sơn (An Huy), Tân Cương, thủ đô Bắc Kinh, Hàng Châu... Hiện các tour du lịch Trung Quốc có giá hợp lý, từ 10 triệu đồng một người. Tuy nhiên du khách lưu ý cần nộp giấy tờ chứng minh tài chính khi làm visa.

Mùa thu vàng nước Nga và châu Âu

Đầu tháng 10, Nga là một trong những quốc gia đón "mùa thu vàng" sớm nhất thế giới. Thời tiết dao động từ 5 đến 15 độ C, trời lạnh nhưng chưa khắc nghiệt như mùa đông, nhưng có thể tuyết bắt đầu rơi. Những ngày nắng, trời trong xanh sẽ làm nổi bật màu lá vàng. Khách du lịch Việt Nam tới Nga thường sẽ không thể bỏ qua Moskva, St.Petersburg và các vùng phụ cận. Tại nhiều nước châu Âu khác, mùa thu vàng sẽ muộn hơn, cuối tháng 10, đầu tháng 11 như tại Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Italy, Hà Lan... Du lịch châu Âu mùa thu ít đông đúc hơn mùa hè nhưng du khách vẫn nên lên kế hoạch sớm để đặt vé và khách sạn với giá hợp lý.

Tâm Anh