'Thần y xương khớp' rởm cầm đầu hệ thống đông y Hoàng Minh Đường

Thanh HóaLà nhân viên ngân hàng không có chuyên môn y tế, Hoàng Văn Toàn dựng lên kịch bản "gia truyền ba đời", lôi kéo bác sĩ tham gia đường dây bán thuốc đông y giả.

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Hoàng Văn Toàn (40 tuổi, trú xã Bá Thước) cùng 11 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những sự thật về "thần y" tự phong này và hệ thống Hoàng Minh Đường dần được phanh phui.

Từ bài thuốc 'nhặt' trên mạng thành 'thần dược chữa xương khớp'

Theo xác minh từ chính quyền xã Bá Thước, sau khi nghỉ việc tại ngân hàng năm 2016, Toàn tham gia khóa học online ngắn hạn về y học cổ truyền và học việc tại một phòng khám tư nhân. Gia đình Toàn cũng không có truyền thống bốc thuốc khi bố làm nghề xây dựng, hiện bán hàng tạp hóa. Người được quảng bá là "đời thứ nhất" thực chất chỉ làm nông nghiệp và đã mất.

Cơ quan chức năng đánh giá, hầu hết thông tin về Toàn là không đúng, do anh ta và êkip "tự nhào nặn ra".

Khi bị bắt, Toàn khai "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" thực chất là công thức nhặt nhạnh từ một người dân ở Thái Nguyên. Anh ta tự phối trộn các loại thân, lá cây, cỏ dại mua trôi nổi về xay nghiền, đóng gói rồi đem bán.

Để tạo niềm tin, nhóm Toàn liên tục thổi phồng công dụng sản phẩm qua các chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Hệ thống này khẳng định đây là bài thuốc "gia truyền 3 đời", cam kết: Chữa khỏi hoàn toàn 100%, điều trị tận gốc bệnh xương khớp.

Từ những căn cứ này, cơ quan công an cáo buộc Toàn đã tự dựng lên hình ảnh như một "thần y xương khớp" nhằm dẫn dụ người bệnh trên cả nước. Đường dây này lừa hơn 80.000 khách, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng.

Bài thuốc thảo dược xương khớp được rao bán trên mạng. Ảnh: Lam Sơn

Vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Nhà chức trách cáo buộc Toàn xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu lòng nhân ái. Những năm qua, hệ thống Hoàng Minh Đường thường xuyên tài trợ kinh phí xây dựng trường học tại một số điểm trường khó khăn gần quê nhà Bá Thước.

Việc xuất hiện trên truyền thông với tư cách nhà tài trợ không chỉ giúp Toàn tạo vỏ bọc "lương y" mà còn là công cụ đắc lực để anh ta lấy lòng tin từ khách hàng.

Chỉ trong vài năm, từ lợi nhuận bán thuốc giả, Toàn đã sở hữu nhiều xe sang và mua thêm hàng loạt bất động sản giá trị lớn quanh vùng.

Bên cạnh đó, Toàn thuê bị can Lê Đình Tiến (30 tuổi) vận hành bộ máy marketing chuyên nghiệp. Nhóm này cắt ghép logo các đài truyền hình, dàn dựng video vùng nguyên liệu giả và trưng ra tấm bằng "Bảo tồn bài thuốc quý - Di sản gia truyền" ghi đơn vị cấp là Viện nghiên cứu các bài thuốc dân tộc và Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa để làm "bùa hộ mệnh".

Tuy nhiên, bà Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, khẳng định đơn vị chưa từng ký hay đóng dấu chứng nhận này.

Theo nhà chức trách, Toàn còn lôi kéo được một số y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện công lập bỏ việc để hợp tác. Với lời hứa về thu nhập cao gấp nhiều lần lương nhà nước, những người có chuyên môn này đã trực tiếp tư vấn, mạo danh "danh y" để tiếp tay bán loại thuốc mà cơ quan điều tra xác định là "không có giá trị y học".

Đội ngũ này được đào tạo theo kịch bản để cam kết chữa khỏi bệnh tận gốc. Thậm chí, khi khách hàng phản ánh việc bị phồng rộp, hoại tử da sau khi đắp thuốc, nhóm này thản nhiên gửi kèm thuốc tra mắt Tetracyclin để khách "tự xử lý" tác dụng phụ.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc, tại xã Bá Thước, toàn bộ bảng hiệu của hệ thống này đã bị tháo dỡ, các văn phòng tư vấn online chỉ còn là những căn nhà trống.

Cây ngũ gia bì - một loại cây mọc dại trên vùng đồi núi Bá Thước được thu gom chế biến thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường. Ảnh: Lam Sơn

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết tháng 8/2025, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt cơ sở này 82 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm về quảng cáo và hành nghề tại cơ sở Hoàng Minh Đường. Tuy nhiên, đường dây hoạt động chủ yếu trên không gian mạng nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn.

Sở Y tế Thanh Hóa nhận định, vụ án là điển hình của việc lợi dụng niềm tin người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền, để trục lợi. Hệ thống Hoàng Minh Đường đã tận dụng mạng xã hội, dựng lên hình ảnh lương y, bài thuốc "gia truyền ba đời" nhằm đánh vào tâm lý người mắc bệnh mạn tính.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các loại "thần y" hay thuốc gia truyền tự phong trên mạng. Việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như phù nề, hoại tử, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là những người có chuyên môn y tế đã tiếp tay cho đường dây này.

Lê Hoàng