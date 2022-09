Thần tượng Kpop ảo hút triệu view

Apoki - thần tượng Kpop ảo - phát hành MV "West Swing", thu hút 8,7 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "West Swing" MV "West Swing". Video: YouTube Apoki

Sau chuỗi đĩa đơn tiếng Hàn và tiếng Nhật, Apoki phát hành bài hát tiếng Anh đầu tay tên West Swing hôm 25/8. MV, có sự tham gia của rapper người Mỹ E-40, thuộc thể loại new jack swing - kết hợp hip hop, dance pop với nhịp điệu mang phong cách R&B phát triển cuối những năm 1980, đầu 1990. Tác phẩm hiện đạt 8,7 triệu view cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Tài khoản Jo Seoung Woo bình luận trên YouTube: "Thể loại new jack swing được tái hiện một cách hoàn hảo. Tôi thật sự bất ngờ khi một thần tượng ảo có thể mang đến sản phẩm âm nhạc chất lượng như thế này". Chaima Harou viết: "Tôi lớn lên với hip hop, tôi thích E-40 nhưng không bao giờ nghĩ có sự hợp tác này. Nhịp điệu lôi cuối và những bước nhảy tuyệt vời. Mong chờ những sản phẩm của Apoki".

Trên Billboard Japan, Apoki cho biết nảy ra ý tưởng thực hiện một bài hát new jack swing khi đang trò chuyện cùng êkíp, mong muốn mang đến sự khác biệt với thị trường âm nhạc hiện nay. "Bài hát còn có sự tham gia của Dave Way, Randy Marrill - những nhà sản xuất âm nhạc tài năng nhất trên thế giới", cô nói.

Thần tượng ảo cũng bắt nhịp xu hướng phát hành các bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh để mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu, tương tự BTS với đĩa đơn Dymanite năm 2020. Apoki nói: "Tôi thực sự không giỏi tiếng Anh nhưng có khả năng lặp lại những điều đã nghe và phát âm tốt. Quan trọng là tôi thực sự thích thú".

Công ty chủ quản của Apoki cũng ký hợp đồng với Sony Music Solutions để thực hiện chiến dịch quảng bá toàn thế giới. Trên Scmp, Haruko Kuroki - bộ phận Marketing toàn cầu của Sony Music Solutions - cho biết Apoki giống với nghệ sĩ Kpop, có đồ họa và màn trình diễn hấp dẫn.

Apoki ra mắt năm 2019, là thần tượng ảo đầu tiên của công ty đồ họa Afun Interactive. Cô được giới thiệu là ca sĩ, vũ công, YouTuber, Influencer (người có sức ảnh hưởng). Cô từng phát hành các MV Get It Out, Coming Back, Shut Up Kiss Me (feat. Lil Cherry). Cô hiện có 290 nghìn người đăng ký, 3,8 triệu người theo dõi trên TikTok.

Thần tượng Apoki. Ảnh: Afun

Theo Scmp, thị trường ngôi sao, Influencer (người có sức ảnh hưởng) ảo đang phát triển nhanh chóng. Số liệu của công ty nghiên cứu và tư vấn Emergen Research cho thấy thị trường con người kỹ thuật số toàn cầu đạt mức 10 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến đạt 528 tỷ USD vào năm 2030.

Kim Sang Kyun - giáo sư tại Đại học Kyung Hee - cho biết các thần tượng ảo ra đời phản ánh sự thay đổi của xã hội. Người Hàn Quốc nói riêng cảm thấy có thể thể hiện bản thân tốt hơn thông qua một bản ngã khác. "Thông qua người ảo, họ có thể thoải mái làm những gì mà đời thật không dám làm vì lo ngại bị xã hội, mọi người xung quanh đánh giá", ông nói.

Theo Kim, các nhãn hàng dần chuyển hướng chọn nghệ sĩ ảo bởi họ trẻ mãi không già, làm việc không biết mệt và cũng không có nguy cơ dính phải scandal như người nổi tiếng thật. Tuy nhiên, ông cho rằng cần có luật pháp để kiểm soát thị trường đang phát triển nhanh chóng. "Hiện chưa có biện pháp xử lý trường hợp các nghệ sĩ ảo phát tán tin tức giả mạo trên các nền tảng của họ", ông nói.

Hiểu Nhân