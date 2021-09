'Thần tượng điển trai nhất Hàn Quốc' ở tuổi 24

Cùng tháng, Eun Woo được vinh danh "Nam thần tượng diễn xuất tốt nhất" (Best acting male idol) tại Brand Of The Year Awards 2021 (Thương hiệu của năm) - giải thưởng thường niên do Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc khởi xướng. Hơn 610.000 người bỏ phiếu cho anh, ghi nhận tỷ lệ tham gia cao nhất từ trước đến nay. Khán giả chia hai luồng ý kiến, một bên cho rằng danh hiệu là chiếc áo quá khổ vì diễn xuất của anh chưa tốt, đơ cứng và một màu. Số khác nói hợp lý, cho thấy nỗ lực của Eun Woo đã được ghi nhận.