Thần tốc cứu sống công nhân ngưng tim do điện giật

Nam công nhân 51 tuổi đang làm việc thì bị điện giật gây ngừng tim, được bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cứu sống chỉ sau 15 phút ép tim.

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 14/8 khi hai công nhân trú tại xã Gio Linh và xã Hoàn Lão đang làm việc cách Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình khoảng 30 mét. Trong lúc dựng cây sắt phía dưới đường dây điện, điện chập phát sáng khiến cả hai người bị giật nằm bất tỉnh.

Nhận thông tin, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu và di chuyển nạn nhân.

15 phút cứu công nhân ngưng tim do điện giật Hai công nhân đang làm việc bị điện giật. Video: Camera hành trình xe ôtô ghi lại

Bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng Đơn nguyên cấp cứu, cho biết y bác sĩ có mặt tại hiện trường sau ít phút xảy ra sự việc. Khi tiếp cận, cả hai người bất tỉnh có nhiều vết bỏng do điện, trong đó nạn nhân 51 tuổi bị nặng hơn với dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở.

Các y bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Camera hành trình xe ôtô đậu bên đường ghi lại cảnh trong lúc đưa bệnh nhân bằng xe đẩy đến Khoa Cấp cứu, một nam nhân viên y tế ngồi trên xe ép tim, hô hấp cho nạn nhân.

Đến phòng cấp cứu, bác sĩ tiếp tục hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí qua bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều chuyên khoa để xử trí tổn thương do bỏng điện.

Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân có mạch, huyết áp trở lại. Cả hai hiện được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

"Khi tiếp cận, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. May mắn sự việc xảy ra gần bệnh viện, thời gian từ khi gặp nạn đến khi được cấp cứu rất ngắn nên tăng cao hiệu quả cấp cứu, hạn chế biến chứng sau này", bác sĩ Sơn nói hay.

Nhân viên y tế ngồi lên xe ép tim cho nạn nhân trên đường đưa đến Khoa Cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, xác nhận đơn vị đang tiếp nhận theo dõi, điều trị trường hợp bệnh nhân ngưng tim do điện giật được tuyến dưới chuyển lên.

Đắc Thành