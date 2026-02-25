Thân nhân chiến binh IS bỏ trốn hàng loạt khỏi trại giam ở Syria

Syria xác nhận hàng loạt thân nhân của các tay súng IS tháng trước đã bỏ trốn khỏi trại giam al-Hol, sau khi dân quân người Kurd rút đi.

"Khi lực lượng của chúng tôi đến nơi, họ phát hiện nhiều trường hợp đào tẩu tập thể do trại giam bị buông lỏng an ninh hoàn toàn", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Syria Noureddine al-Baba hôm nay cho biết, đề cập đến tình hình tại trại giam al-Hol ở đông bắc Syria.

Al-Hol là trại giam lớn nhất dành cho thân nhân các tay súng là thành viên phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trại này từng thuộc quyền quản lý của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, nhưng họ đã bị quân đội Syria đẩy khỏi những dải đất ở miền bắc đất nước vào tháng trước.

Dưới áp lực từ quân đội chính phủ, SDF đã rút khỏi trại al-Hol vào ngày 20/1 và lực lượng an ninh Syria tiếp quản cơ sở này vài giờ sau đó.

Các tù nhân tập trung tại trại al-Hol sau khi chính quyền Syria nắm quyền kiểm soát cơ sở này từ SDF hôm 21/1. Ảnh: Reuters

"SDF rút lui đột ngột, không phối hợp hành động và cũng không thông báo trước cho chính quyền Syria hay liên minh chống IS quốc tế", ông al-Baba cho biết, thêm rằng tình trạng hỗn loạn ở trại giam al-Hol đã xảy ra ngay sau khi lực lượng người Kurd rút đi.

Lực lượng tiếp quản cũng phát hiện "hơn 138 lỗ hổng" dùng để tẩu thoát trên hệ thống tường bao dài 17 km quanh trại. Hàng nghìn phụ nữ, trẻ em đã bỏ trốn khỏi al-Hol và hiện không rõ tung tích.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria, al-Hol là nơi giam giữ khoảng 23.500 người, phần lớn là công dân Syria và Iraq. Hơn 6.500 người nước ngoài thuộc 44 quốc tịch từng sống trong một khu vực được bố phòng an ninh nghiêm ngặt tại khu trại. Tuần trước, chính quyền Syria đã chuyển những gia đình còn lại tại al-Hol đến một địa điểm khác ở miền bắc đất nước.

IS trỗi dậy và kiểm soát nhiều vùng đất ở Syria, Iraq vào năm 2014, gây ra hàng loạt vụ thảm sát và ép buộc phụ nữ cũng như trẻ em gái vào cảnh nô lệ tình dục.

Được các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn hỗ trợ, Iraq tuyên bố đánh bại IS vào năm 2017 và SDF cuối cùng cũng đẩy lùi tổ chức này tại Syria vào năm 2019. SDF sau đó đã bắt hàng nghìn chiến binh IS và giam hàng chục nghìn thân nhân của họ trong các trại như al-Hol.

Vũ Hoàng (Theo AFP)