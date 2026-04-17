'Thần gió' Suzuki Hayabusa lập kỷ lục doanh số

Mẫu sportbike có doanh số tăng 6% trong năm tài chính 2026 với 543 xe, cao nhất kể từ khi bán ra tại Ấn Độ.

Dựa trên báo cáo bán hàng của Suzuki tại thị trường Ấn Độ, mẫu môtô Hayabusa bán được 543 xe trong năm tài chính 2026. Tương ứng với mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2025 và lập kỷ lục mới cho mẫu môtô mệnh danh là "thần gió" ở Ấn Độ, ngay cả khi áp lực về giá trong nửa cuối năm ảnh hưởng đến nhu cầu.

Hayabusa tiếp tục thống trị phân khúc môtô 1.000-1.600 phân khối - chiếm gần một nửa tổng doanh số. Tuy nhiên, thị phần của mẫu môtô nhà Suzuki đã giảm so với năm trước, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự nhạy cảm với những thay đổi về giá trong phân khúc xe máy cao cấp.

Doanh số Hayabusa tăng nhanh trong nửa đầu năm tài chính 2026, với hơn 300 chiếc bàn giao tới tay khách hàng. Tuy nhiên, nhu cầu giảm đáng kể trong nửa cuối năm, với khối lượng giảm hơn 30% so với sáu tháng đầu năm.

Tình trạng suy giảm sức mua trùng hợp với việc triển khai thuế mới, khiến giá Hayabusa tăng đáng kể. Giá đã tăng 1.000 USD lên gần 20.000 USD.

"Thần gió" Suzuki Hayabusa 2025 tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Suzuki

Phân khúc môtô 1.000-1.600 phân khối tại Ấn Độ còn có Kawasaki Ninja 1100SX và các sản phẩm của Harley-Davidson, cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2026. Tổng lượng xe bán ra trong phân khúc tăng lên 1.100 chiếc, phản ánh sự quan tâm của người dùng ngày càng tăng với dòng xe máy cao cấp bất chấp chi phí sở hữu cao.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp, "thần gió" Hayabusa giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc. Trong năm tài chính 2026, mảng xe hai bánh của Suzuki tại thị trường Ấn Độ có tổng doanh số gần 1,17 triệu xe. Trong đó dòng xe ga đóng góp nhiều nhất.

Hayabusa lắp động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.340 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, DOHC, công suất 187,7 mã lực tại 9.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại từ 155 Nm xuống 150 Nm tại 7.200 vòng/phút. Hộp số 6 cấp, hỗ trợ sang số nhanh.

Minh Vũ (theo Motorbeam)