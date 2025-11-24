Thần đồng tốt nghiệp tiến sĩ Vật lý ở tuổi 15

BỉTốt nghiệp tiến sĩ Vật lý lượng tử ở tuổi 15, Laurent Simons làm tiếp một luận án về Y khoa, nghiên cứu cách để con người trở nên "bất tử".

Laurent cho biết mục tiêu của mình là "kéo dài tuổi thọ", lý tưởng nhất là bằng cách khiến con người trở nên bất tử theo đúng nghĩa đen.

Laurent đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Antwerp vào đầu tuần trước.

Từ nhỏ, nam sinh đã được coi là "thần đồng" bởi tốt nghiệp phổ thông khi mới 8 tuổi, vào năm 2018. Một năm sau, Laurent suýt chút nữa lập kỷ lục lấy bằng đại học khi chưa đến 10 tuổi, song bỏ dở ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven vì vướng mắc trong lịch trình tốt nghiệp.

Thay vào đó, Laurent chuyển sang học cử nhân Vật lý tại Đại học Antwerp và tốt nghiệp xuất sắc chỉ sau 18 tháng, thay vì ba năm như thông thường.

Năm 12 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa đang học năm thứ nhất trung học (lớp 6), Laurent tốt nghiệp thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử. Thông thường, sinh viên chính quy phải mất hai năm, nhưng cậu bé thi xong tất cả môn chỉ trong học kỳ đầu, kỳ sau dành làm luận văn và thực tập.

Nơi Laurent thực tập là Viện Max Planck của Đức, trong một chương trình kéo dài hai tháng về quang học lượng tử. Laurent bắt đầu tìm hiểu về mối liên hệ giữa vật lý và y học. Tại đây, nam sinh thực hiện "các nghiên cứu đối chứng ca bệnh về ung thư đại trực tràng", đào tạo một thuật toán máy móc để có thể phân biệt được hai loại.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, Laurent tiếp tục học tiến sĩ vì cảm thấy chưa chạm đến giới hạn của bản thân. "Em thậm chí còn không thấy có khó khăn gì", nam sinh nói về chương trình thạc sĩ.

Laurent Simons trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ. Ảnh: HLN

Laurent có IQ 145 - mức nằm trong nhóm "Rất tài năng", theo cả hai thang đo Wechsler và Stanford–Binet. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, Laurent và gia đình trở về Munich (Đức) để tiếp tục một luận án tiến sĩ khác.

"Đó là một luận án tiến sĩ y khoa tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và không liên quan gì đến Vật lý", người bố giải thích.

Laurent cho biết muốn nghiên cứu "kéo dài tuổi thọ", lý tưởng nhất là khiến con người trở nên bất tử theo nghĩa đen.

"Sau bằng tiến sĩ này, em sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu của mình: tạo ra những 'siêu nhân'", Laurent nói.

Khánh Linh (Theo HLN, The Brussel Times)