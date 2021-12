'Thần đồng' thành chuyên gia công nghệ nhờ học không ngừng nghỉ

Shen Yifei - chuyên gia công nghệ 5G trẻ tuổi nhất của Trung Quốc - thuở nhở từng được xem là "thần đồng".

Shen Yifei sinh năm 1997 trong một gia đình có truyền thống học thuật ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Từ nhỏ, anh đã được mệnh danh là "thần đồng" khi mới 4-5 tuổi đã nhớ được hàng nghìn chữ Hán, thành thạo tính nhẩm và tự đọc hết bốn kiệt tác văn học kinh điển Trung Quốc.

5 tuổi, Shen được nhận vào học tiểu học sớm một năm. Song song với việc học ở trường, Shen còn chơi đàn nhị, cờ vây, viết thư pháp. Cậu bé tiếp thu nhanh và rất giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chỉ trong 4 tháng, cậu đã chơi đàn nhị thành thạo.

Cậu bé Shen Yifei không chỉ đứng đầu lớp, mà còn rất xuất sắc ở môn thư pháp khi còn tiểu học. Ảnh: QQ News

Năm 13 tuổi, Shen được tuyển thẳng vào lớp 10 và học ở lớp chuyên giỏi nhất trường THPT Số 1 Hàm Đan. 15 tuổi, Shen vào Học viện Ngô Kiện Hùng thuộc Đại học Đông Nam, thành phố Nam Kinh, trong khi các bạn cùng trang lứa chỉ mới vào cấp 3. Đông Nam là một trong những đại học lâu đời nhất thế giới và là trường đại học đầu tiên của Trung Quốc kết hợp giáo dục và nghiên cứu.

Bằng trí tuệ vượt trội, Shen chỉ mất 13 năm, thay vì 16 năm để hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản.

"Thần đồng" tốt nghiệp thủ khoa năm 18 tuổi và được gửi đến Học viện Kỹ thuật Thông tin của Đại học Đông Nam để tiếp tục chương trình cao học. Năm 2016, khi chưa đầy 20 tuổi, sau cuộc tuyển chọn khắt khe của Ủy ban đánh giá IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử), anh xuất sắc giành được giải thưởng IEEE DSP Best Student Paper Award - giải thưởng nghiên cứu của cộng đồng khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Anh còn đoạt danh hiệu Sinh viên ba tốt, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Trung Quốc trao tặng danh hiệu cao quý Ngôi sao tự cường.

Shen nhận giải thưởng "IEEE DSP Best Student Paper Award" năm 2016. Ảnh: iNEWS

Sau đại học, Shen Yifei dồn sức mạnh trí tuệ của mình cho niềm đam mê công nghệ. Dưới sự hướng dẫn của Giáo sư You (Xiaohu You) - "bậc thầy công nghê 4G" Trung Quốc, Shen Yifei đã trở thành trưởng nhóm dẫn dắt đề án "Phát triển và nghiên cứu công nghệ 5G". Giáo sư You hiện là Giáo sư Đại học Đông Nam, và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông của Trung Quốc. Ông đã có nhiều thành tựu trong việc phát triển công nghệ 3G, 4G; đoạt giải nhất sáng chế công nghệ quốc gia và cũng là Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực Truyền thông Di động.

Shen bắt đầu nghiên cứu về các công nghệ quan trọng của mạng lưới 5G tại Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Truyền thông Di động. Công việc nghiên cứu ban đầu vô cùng khó khăn, đôi khi phải mất đến hàng trăm giờ đồng hồ chỉ để chạy một chương trình dữ liệu. Để tiến độ không bị trì hoãn, Shen Yifei tá túc trong phòng thí nghiệm cả ngày lẫn đêm, "ăn ngủ" cùng đề án. Mỗi sáng sớm, khi bạn cùng nhóm đến mở cửa đã nhìn thấy Shen làm việc. "Hãy tập trung làm những gì mình thích và làm nó đến cùng", chàng trai trẻ chia sẻ.

Shen trong một buổi chia sẻ tại Học viện Ngô Kiện Hùng. Ảnh: iNEWS

Vào đầu năm 2019, bằng sáng chế "Công nghệ mã phân cực 5G" do nhóm của Shen Yifei thực hiện đã được viết thành tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp 5G hiện nay. Điều đó giúp anh nổi tiếng trên toàn cầu, trở thành chuyên gia công nghệ 5G khi chỉ mới 21 tuổi. Anh được mệnh danh là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc, góp phần đưa công nghệ 5G của Trung Quốc dẫn đầu thế giới. "Thần đồng" cũng xuất bản các bài báo về khoa học công nghệ và có ba bằng sáng chế, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ truyền thông toàn cầu.

5G (Mạng di động thứ năm hoặc hệ thống không dây thứ năm) là thế hệ tiếp theo của công nghệ truyền thông di động sau4G. Trước đây, Trung Quốc vẫn đi sau phương Tây nhiều năm về lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện nay, Trung Quốc đã đi đầu thế giới trong lĩnh vực truyền thông di động, sở hữu 70% trạm thu phát sóng 5G toàn cầu và 80% người dùng 5G trên smartphone.

Phương Uyên (Theo QQ News)