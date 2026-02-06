Thần đồng mới được ví như 'Lamine Yamal quần vợt'

PhápTay vợt 16 tuổi Moise Kouame được quần vợt Pháp kỳ vọng sẽ trở thành 'Lamine Yamal' của làng banh nỉ, khi gây ấn tượng mạnh ở tuổi 16.

Kouame thực tế đã gây chú ý từ mùa trước, khi vào tứ kết đơn nam trẻ Roland Garros dù mới 15 tuổi. Anh được đào tạo bởi hai tên tuổi lẫy lừng của quần vợt là cựu tay vợt nữ số một thế giới Justin Henin và chuyên gia gạo cội Patrick Mouratoglou.

Với chiều cao 1,91m, Kouame làm gợi nhớ vóc dáng của đàn anh đồng hương Gael Monfils. Nhưng theo báo Mundo Deportivo, tài năng sinh ở Paris giống Richard Gasquet hơn. Tương tự Gasquet và Rafael Nadal, Kouame trưởng thành sớm khi cùng ra mắt chuyên nghiệp ở tuổi 15 – điều rất ít tay vợt làm được.

Tại giải ATP 250 ở Montpellier tuần này, Kouame vượt qua vòng loại ấn tượng, rồi thua ngược hạt giống số tám Aleksandra Kovacevic, người đang đứng 83 ATP, sau ba set. Kouame là tay vợt trẻ thứ sáu trong lịch sử giành quyền chơi vòng đấu chính của một giải ATP Tour kể từ năm 2000.

Moise Kouame ở giải trẻ Roland Garros năm ngoái. Ảnh: PDB

Giao bóng tốt, đánh thuận tay mạnh mẽ và cú trái chắc chắn là ưu điểm của Kouame. Anh cũng sở hữu tốc độ và bộ chân thanh thoát, theo nhận định của HLV Mouratoglou.

Trước khi thua Kovacevic, Kouame đã thắng 12 trận liên tiếp từ đầu 2026, ở các giải M15 và M25. Anh là tay vợt đầu tiên sinh từ năm 2009 trở đi vô địch một giải chuyên nghiệp. Mang trong mình dòng máu Bờ Biển Ngà và Cameroon, giống huyền thoại Yannick Noah, Kouame được kỳ vọng tiếp bước huyền thoại này giải cơn khát vô địch Roland Garros đơn nam cho quần vợt Pháp.

Kouame từng mơ thành tay đua F1 vì thích tốc độ, nhưng cũng thần tượng Novak Djokovic khi theo đuổi quần vợt. Thành công của siêu sao Serbia đã truyền cảm hứng để Kouame quyết tâm vươn lên đỉnh cao.

"Tôi không ngại nói rằng mục tiêu của tôi là vị trí số một thế giới", Kouame nói với truyền thông Pháp ở Montpellier tuần này. Kouame hiện chỉ đứng 552 thế giới, nhưng sự thăng tiến nhanh chóng của Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và những tay vợt thế hệ tiếp theo như Joao Foncesca và Learner Tien đang mang đến cảm hứng lớn cho tài năng này.

Vy Anh