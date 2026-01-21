Thần đồng IQ 204 bị từ chối

Hàn QuốcBaek Kang-hyun, cậu bé được coi là "thần đồng", từng gây sốt với IQ lên tới 204, bị Đại học Oxford từ chối vì còn quá nhỏ.

Tuần trước, Baek Kang-hyun chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân về kết quả tuyển sinh của Đại học Oxford – ngôi trường hàng đầu thế giới mà cậu nộp hồ sơ ở tuổi 12.

Baek cho biết dù được ủng hộ, cậu bé không nhận được thư mời nhập học từ khoa Khoa học Máy tính. Vì kỳ vọng quá cao, Baek đã ngồi thụp xuống và khóc khi biết kết quả.

Tuy nhiên, Baek nhìn nhận đây là một thử thách ý nghĩa, giúp cậu học hỏi rất nhiều điều. Baek dự định sẽ không bỏ cuộc.

"Mục tiêu cuối cùng của mình là trở thành một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI)", cậu khẳng định.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Baek công khai mục tiêu chinh phục Oxford và duy trì điểm số ấn tượng trong các kỳ thi thử. Cậu đã vượt qua bài thi năng lực Toán học (MAT) và lọt vào danh sách phỏng vấn – vòng đấu loại trực tiếp chỉ dành cho khoảng 400 ứng viên xuất sắc trong tổng số 1.600 người nộp hồ sơ.

Baek Kang-hyun trong một video giải đề thi MAT. Ảnh chụp màn hình.

Quá trình ứng tuyển của Baek gặp không ít rào cản về thủ tục hành chính do độ tuổi còn quá nhỏ. Hệ thống tuyển sinh đại học của Anh (UCAS) vốn hạn chế người dưới 13 tuổi, buộc cậu bé phải làm việc riêng qua email và gọi điện trực tiếp cho ban tuyển sinh của Oxford.

Thị thực sinh viên cũng là một trở ngại lớn, thường chỉ cấp cho người từ 16 tuổi trở lên. Baek từng chia sẻ rằng ngay cả khi trúng tuyển, cậu có thể phải đợi thêm 3 năm mới chính thức nhập học.

Baek Kang-hyun nổi danh từ năm 2016 sau khi tham gia chương trình Genius Discovery Unit của đài SBS. Khi mới 41 tháng tuổi, cậu đã có thể giải các phương trình phức tạp và bộc lộ năng khiếu thiên bẩm ở cả toán học lẫn âm nhạc. Chỉ số IQ của Baek được ghi nhận ở mức 164 theo thang Wechsler và lên tới 204 theo thang Mensa.

Tháng 3/2023, Baek gây xôn xao khi trúng tuyển vào trường Trung học khoa học Seoul khi mới lên 10, nhưng đã rút hồ sơ chỉ sau một học kỳ. Thời điểm đó, cậu cho biết muốn tập trung vào các hoạt động sáng tạo cá nhân. Song, cha của Baek sau đó cho biết con trai mình là nạn nhân của bạo lực học đường, bị xa lánh, buộc phải nghỉ.

Khánh Linh (Theo The Chosun Daily)