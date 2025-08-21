Thần đồng công nghệ 16 tuổi rời SpaceX, từ chối Big Tech

Kairan Quazi, người Mỹ gốc Bangladesh, từng gây sốt vì trở thành kỹ sư SpaceX khi mới 14 tuổi, hiện bắt đầu theo đuổi công việc mới.

Tuần này, Quazi bắt đầu làm việc với vai trò lập trình viên định lượng tại công ty về giao dịch hệ thống Citadel Securities ở thành phố New York.

"Sau hai năm làm tại SpaceX, tôi sẵn sàng đón nhận thử thách mới và phát triển kỹ năng trong môi trường hiệu suất cao khác", Quazi nói với Business Insider. "Citadel Securities mang đến một nền văn hóa tham vọng tương tự, nhưng thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới, khiến tôi vô cùng hào hứng".

Trong bối cảnh các công ty giao dịch định lượng đối mặt với sự cạnh tranh nhân tài gay gắt từ nhiều công ty AI như OpenAI, Anthropic, xAI, việc chiêu mộ Quazi được coi là chiến thắng của Citadel Securities. Trước khi gia nhập công ty, thần đồng 16 tuổi cho biết đã từ chối lời mời từ Big Tech và một số phòng thí nghiệm AI hàng đầu, nhưng không tiết lộ cụ thể tên công ty.

Kairan Quazi tại Đại học Santa Clara. Ảnh: Lisa Robinson/Đại học Santa Clara

Quazi sinh năm 2009 tại Pleasanton, California, cha mẹ là người Bangladesh. Cậu lớn lên trong môi trường tài chính và khoa học khi mẹ là chuyên gia Phố Wall còn cha là kỹ sư hóa. Sự kết hợp này góp phần thắp lên trong cậu niềm đam mê toán và công nghệ từ sớm.

Theo Economic Times, con đường của Quazi không giống một đứa trẻ bình thường. Năm hai tuổi, cậu đã nói những câu hoàn chỉnh và được các chuyên gia đánh giá là phát triển vượt bậc về trí tuệ, cảm xúc. Theo Los Angeles Times, lên mẫu giáo, cậu có thể kể cho bạn bè và giáo viên về những bản tin mình nghe trên radio.

Khi học lớp ba, Quazi thấy chương trình ở trường không đủ thử thách, nên cha mẹ giúp cậu đăng ký các khóa học toán và hóa trình độ cao đẳng. Hai năm sau, cậu nhận bằng Cao đẳng Khoa học Toán tại Cao đẳng Las Positas. 14 tuổi, cậu tốt nghiệp Đại học Santa Clara với bằng khoa học máy tính, trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử hơn 170 năm của trường.

Ngoài học tập, Quazi còn giữ một chức vụ trong Hội đồng sinh viên năm 2021-2023, bộc lộ khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của mình.

Quazi bắt đầu sự nghiệp rất sớm. 10 tuổi, cậu thực tập tại Intel Labs, làm trong các dự án tạo giọng nói mang tính dự đoán. Năm 2022, cậu thực tập về học máy tại công ty tình báo mạng Blackbird.AI.

Năm 2023, Quazi trở thành tâm điểm chú ý khi được SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, tuyển dụng. Cậu trở thành nhân viên nhỏ tuổi nhất tại bộ phận Starlink, với vai trò kỹ sư phần mềm. Khi đó cậu viết trên LinkedIn: "Tôi sẽ gia nhập công ty tuyệt vời nhất hành tinh với vai trò kỹ sư phần mềm trong đội ngũ kỹ sư Starlink. Đây là một trong số những công ty hiếm hoi không lấy tuổi làm một tiêu chí tùy tiện, lỗi thời để đánh giá sự trưởng thành và năng lực".

Cùng năm, Quazi tranh cãi với LinkedIn vì bị khóa tài khoản với lý do chưa đủ 16 tuổi, chỉ trích quyết định vô lý. Đầu năm nay, khi đủ tuổi và được LinkedIn cho phép hoạt động, Quazi đăng bình luận phê phán hệ thống trường học truyền thống. Kỹ sư trẻ tuổi nhận định: "Các bài kiểm tra không được dùng để đo lường sự thành thạo, mà là khả năng lặp lại kiến thức". Cậu cho rằng các "nhà máy trường học" đang đề cao nỗi sợ hãi và việc chạy theo thành tích thay vì khuyến khích học tập.

"Tuổi tác, đặc quyền và thành kiến vô thức (đôi khi cả có ý thức) được dùng để hạn chế cơ hội", Quazi viết trên LinkedIn, đồng thời cho biết, những triết gia như Seneca the Younger và Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius có thể sẽ đánh giá hệ thống giáo dục ngày nay là nguy hiểm.

Kairan Quazi, nhân viên nhỏ tuổi nhất tại Starlink của SpaceX năm 2023. Ảnh: Instagram/thepythonkairan

Tại SpaceX, Quazi không đi pha cà phê hay tham gia dự án vụn vặt. Cậu tham gia những hệ thống sản xuất quan trọng, thiết kế và triển khai phần mềm xác định vị trí vệ tinh Starlink hướng chùm tia đến, giúp đảm bảo kết nối Internet nhanh chóng, ổn định cho hàng triệu khách hàng của công ty. "Tôi có phạm vi công việc rất rộng và trách nhiệm lớn, đặc biệt với một kỹ sư mới vào nghề", cậu chia sẻ.

Sau khi rời SpaceX, với nền tảng của Quazi, một sự nghiệp lâu dài và rực rỡ tại Thung lũng Silicon được kỳ vọng là điều hiển nhiên. Bước đi này cũng dễ hiểu trong bối cảnh hiện tại, khi nhiều bộ óc sáng giá gia nhập các startup AI và công ty công nghệ lớn với những lời mời trị giá hàng trăm triệu USD.

Nhưng theo Fortune, Quazi chọn Citadel Securities với lý do công ty có văn hóa trọng dụng nhân tài và phản hồi tức thì. "Tài chính định lượng mang đến một sự kết hợp hiếm có: tính phức tạp và thách thức trí tuệ của nghiên cứu AI, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Tại Citadel Securities, tôi thấy những tác động đo lường được chỉ trong vài ngày, không phải vài tháng hay vài năm như nhiều môi trường nghiên cứu khác", cậu giải thích.

Giao dịch định lượng (quant trading) sử dụng mô hình toán học, thuật toán và dữ liệu lớn để phân tích thị trường và thực hiện lệnh mua bán. Thay vì dựa vào cảm tính hay kinh nghiệm cá nhân, nhà giao dịch định lượng dựa trên thống kê, xác suất và lập trình để đưa ra quyết định.

Ở công ty mới, Quazi, hiện chưa có bằng lái xe, không cần mẹ đưa đi làm như tại SpaceX. Cậu sống cách văn phòng Citadel Securities ở New York chỉ khoảng 10 phút đi bộ hoặc có thể đi tàu điện ngầm.

Thu Thảo tổng hợp