'Thần đồng' Australia chạy 200m nhanh hơn Usain Bolt ở tuổi 18

Chân chạy 18 tuổi Gout Gout gây chấn động điền kinh khi đạt thành tích 19 giây 67 ở nội dung 200m, nhanh hơn huyền thoại Usain Bolt khi cùng độ tuổi.

Tại giải vô địch quốc gia Australia ngày 11/4, Gout Gout về nhất cự ly 200m với thành tích 19 giây 67. Thông số này vượt qua mức 19 giây 93 mà huyền thoại Usain Bolt từng đạt năm 2004 khi cũng 18 tuổi.

Đây là lần đầu tiên Gout chạy dưới mốc 20 giây trong điều kiện hợp lệ, sau khi từng đạt 19 giây 84 có trợ gió ở mùa giải trước. Thành tích mới cũng đang là thông số tốt nhất thế giới năm nay, đồng thời đưa anh vào top 20 VĐV chạy 200m nhanh nhất mọi thời. Bolt đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 200m với 19 giây 19 được thiết lập tại Berlin năm 2009.

Thành tích 19 giây 67 giây cũng được xem là kỷ lục U20 thế giới mới ở nội dung 200m, trong bối cảnh thông số 19,49 giây của Erriyon Knighton năm 2022 chưa được Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) công nhận. Bản thân Gout cũng bất ngờ với kết quả này, khi anh chỉ đặt mục tiêu 19 giây 75 giây. "Tôi đã tự nhủ sẽ chạy 19 giây 75 suốt tuần qua, nhưng 19 giây 67 thì thật tuyệt vời", anh bày tỏ.

Gout Gout ăn mừng sau khi về nhất chung kết nội dung 200m và lập kỷ lục quốc gia tại Giải vô địch điền kinh Australia ở Sydney ngày 12/4/2026. Ảnh: AAP

Trong cuộc đua tại Sydney, Gout chịu áp lực lớn từ đồng hương Aidan Murphy, người bám sát đến tận đoạn thẳng cuối và cán đích thứ hai với 19 giây 88 (gió thuận 1,7 m/giây) - thành tích tốt thứ hai lịch sử của một VĐV Australia. Sự cạnh tranh này giúp Gout bứt phá mạnh mẽ để thiết lập cột mốc mới.

Trước đó, Gout giữ kỷ lục quốc gia với 20 giây 02 giây và chạy 19 giây 84 có trợ gió (2,2 m/giây) tại giải năm ngoái, nhưng đã vượt xa cả hai thông số trong lần thi đấu này. Anh cũng từng gây chú ý từ năm 2024 khi lập kỷ lục quốc gia lứa tuổi 16 với 20 giây 06.

"Tôi đã theo đuổi cột mốc này kể từ khi có thành tích dưới 20 giây nhưng không hợp lệ", Gout nói. "Nó luôn ở trong đầu tôi suốt năm qua, nên tôi rất vui khi cuối cùng cũng làm được".

Sau khi cán đích, VĐV 18 tuổi phấn khích, tạo dáng trước ống kính và ký tặng người hâm mộ. "Thật không thể tin nổi. Tôi cảm thấy như trút bỏ gánh nặng khi biết mình đã làm được một cách hợp lệ và có đủ tốc độ để đạt những thành tích như vậy", chân chạy sinh năm 2007 nói thêm.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông vào cuối năm ngoái, Gout hiện tập trung hoàn toàn cho tập luyện. "Tôi nghĩ quá trình tập luyện đang phát huy hiệu quả và chứng minh rằng tôi có thể chạy rất nhanh", anh nói.

VĐV 18 tuổi dự kiến bỏ qua Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung tại Glasgow từ ngày 23/7 để tập trung cho Giải vô địch U20 thế giới tổ chức tại Oregon vào đầu tháng 8.

Hồng Duy (theo The Guardian, BBC)