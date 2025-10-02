Thần đồng AI 16 tuổi điều hành startup 200 triệu USD

Ấn ĐộRaul John Aju tìm hiểu về AI từ sớm, sau đó mày mò chế tạo robot và sáng lập startup phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Ở tuổi 16, khi phần lớn bạn bè tập trung vào bài vở ở trường, Raul John Aju đã đứng trên sân khấu hội nghị India Today South Conclave 2025, diễn ra ngày 8-9/9 tại Coimbatore, với phát biểu táo bạo: "Ấn Độ không nên chỉ tham gia cuộc đua AI. Chúng ta phải dẫn đầu".

Raul chỉ ra con đường phát triển của các nước khác, như Malaysia tập trung vào sản xuất nhưng có khả năng trì trệ, và Hàn Quốc kết hợp sản xuất với đổi mới mạnh mẽ. Cậu kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như giáo dục. "Chúng ta cần theo đuổi kỹ năng và sự sáng tạo, không phải điểm số và bằng cấp", Raul nhấn mạnh, lập luận rằng kỹ năng thực tế sẽ giúp người Ấn Độ nổi bật trong lĩnh vực công nghệ.

Ngoài những tuyên bố mạnh mẽ, cậu còn thu hút sự chú ý với hàng loạt thành tích như sáng lập startup trí tuệ nhân tạo và tuyển chính bố mình vào công ty, phát triển hơn 10 công cụ AI, chế tạo robot.

Raul John Aju và robot Mebot tại hội nghị India Today South Conclave 2025. Ảnh: India Today

Theo News18, bố mẹ Raul đều là chuyên gia IT tại bang Kerala. Bố cậu chia sẻ, nhiều phụ huynh không muốn đưa điện thoại cho con vì sợ chúng sẽ sa đà vào đó. Nhưng theo ông, sở thích của trẻ nên được quan tâm và bố mẹ nên giải thích cho con về những mối nguy hiểm cũng như cách xử lý. Ông cho rằng trẻ nên lớn lên với sự hiểu biết về thế giới xung quanh.

Raul bắt đầu nghe kể và tò mò về AI năm 2013, khi mới 4 tuổi. Khi đó, với nhiều người, AI còn là khái niệm xa lạ xuất hiện trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng. Năm 12 tuổi, cậu chế tạo Mebot, bản sao robot có thể làm việc thay trong lúc cậu đi ngủ. "Tôi tạo ra bản sao của chính mình, một robot nói bằng giọng của tôi và giải thích các khái niệm giống như cách tôi làm. Tôi muốn có người trả lời câu hỏi cho học sinh vào đêm khuya, khi tôi phải đi ngủ để tới trường vào ngày hôm sau", Raul giải thích.

Kerala Kaumudi cho biết, Mebot ban đầu được thiết kế giống như trò chơi điện tử, sau đó trở nên sinh động hơn nhờ AI. Mebot có thể di chuyển, chớp mắt và trả lời câu hỏi. Mebot tích hợp máy tính AI Jetson Nano của Nvidia và được thiết kế để dạy các khái niệm AI theo cách thú vị, dễ hiểu ngay cả với người học nhỏ tuổi.

Theo India Today, Raul hiện là nhà giáo dục AI, huấn luyện viên cuộc sống (life coach) và nhà sáng tạo nội dung. Đến nay, cậu đã dạy cho hơn 140.000 học sinh và chuyên viên tại các trường đại học và công ty, bao gồm Viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras), Google, cũng như nhiều công ty công nghệ khác ở UAE, Mỹ, Anh.

Raul đang học tại trường trung học phổ thông nghề công lập Edappally ở thành phố Kochi, bang Kerala. Năm ngoái, cậu chia sẻ với t2 Online rằng một ngày bình thường của cậu bắt đầu từ 5h sáng. Lúc 7h30, cậu học tiếng Malayalam, ăn nhẹ rồi đến trường. Khi tan học, cậu "thư giãn" bằng cách cập nhật kiến thức công nghệ, rồi học thêm các môn khoa học. "Sau đó, tôi lại xem qua hết mọi thứ liên quan đến công nghệ, như bot thế hệ mới giúp sáng tạo nội dung và nhiều thứ khác", cậu nói.

Raul John Aju, nhà sáng lập startup AI Realm Technologies. Ảnh: Parentune

Đáng chú ý, Raul thuê chính cha mình làm việc. Startup do cậu sáng lập mang tên AI Realm Technologies, hướng đến chế tạo công cụ tự động hóa, thậm chí robot hình người. Công ty cũng phát triển trợ lý AI như Nyaya Sathi - bot miễn phí cung cấp thông tin pháp lý tức thời và dễ tiếp cận cho người dân.

Raul chia sẻ nội dung kiến thức AI trên YouTube và Instagram, giúp người xem giải quyết những vấn đề thực tế. Cậu cũng xây dựng hơn 10 công cụ AI, khuyến khích giới trẻ ứng dụng vào công việc hàng ngày để giảm gánh nặng lao động, tối đa hóa hiệu quả.

Raul cũng đang hợp tác với chính quyền bang Kerala và Dubai trong Dự án JustEase nhằm xây dựng các công cụ vì lợi ích cộng đồng, ví dụ bot giúp người dân đưa ra lựa chọn sáng suốt trong trường hợp khẩn cấp.

Về tương lai AI và tác động của công nghệ đến việc làm, Raul tin AI sẽ cung cấp sự trợ giúp đắc lực. "AI không thay thế bạn, nhưng người biết dùng AI thì có thể", cậu nói, so sánh với sự xuất hiện của máy tính và Internet. Theo nhà sáng lập trẻ, những công việc liên quan đến quản lý, tương tác với con người và giải quyết vấn đề sáng tạo sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao, vì AI chỉ phù hợp nhất với công việc lặp đi lặp lại.

Là người ủng hộ mạnh mẽ cải cách giáo dục, Raul nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học dựa trên sự tò mò. "Hệ thống giáo dục của chúng ta nên chuẩn bị cho học sinh bước vào thế giới thực và khiến việc học trở nên thú vị thay vì chỉ ghi nhớ nội dung", cậu cho hay, đồng thời chia sẻ rằng bản thân dù điều hành công ty được ước tính trị giá 200 triệu USD vẫn tiếp tục đến trường để giao lưu với bạn bè.

Thu Thảo tổng hợp