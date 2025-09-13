Thần đồng 9 tuổi nhắm tới đại học số 1 nước Mỹ

MỹAiden Wilkins, 9 tuổi, hướng đến Princeton và Johns Hopkins sau khi trúng tuyển ngành Thần kinh học tại Ursinus College, là sinh viên trẻ nhất trong lịch sử trường.

Aiden Wilkins hiện đến trường Ursinus College ở bang Pennsylvania ba buổi mỗi tuần. Cùng đó, cậu bé tiếp tục học online chương trình phổ thông tại trường Reach Cyber Charter.

"Cháu nắm bắt bài học rất nhanh", Aiden nói. Trong tương lai, Aiden dự định thi trường y, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh nhi. Cậu đang nhắm tới Princeton và Johns Hopkins, hai ngôi trường danh tiếng, lần lượt ở vị trí thứ nhất và thứ 6 trên bảng xếp hạng đại học của US News.

"Chủ yếu là vì cháu luôn thích giúp đỡ những người bạn cùng lứa tuổi, và cũng bị cuốn hút bởi công việc giải phẫu bộ não", Aiden chia sẻ.

Aiden Wilkins. Ảnh chụp màn hình từ telemundo

Theo gia đình, cậu bé biết đọc từ khi lên hai tuổi. Vài năm sau, khi đưa con đi kiểm tra, bố mẹ Aiden được cho biết con phát triển đặc biệt về trí tuệ. Aiden sau đó đạt thành tích học tập xuất sắc ở tất cả lớp mà em từng tham gia.

Dù vậy, bà Veronica Wilkins thấy con trai mình vẫn là một cậu bé bình thường, thích chơi điện tử và đá bóng.

Còn tân sinh viên 9 tuổi cho rằng niềm đam mê và quyết tâm sẽ đưa mọi người đi xa hơn trí tuệ bẩm sinh. "Bạn có thể làm bất cứ điều gì. Bạn chỉ cần thực sự bỏ công sức vào nó", cậu bé nhìn nhận.

Trước đó, một số học sinh vào đại học ở độ tuổi tương tự hoặc nhỏ hơn. Năm 2019, một cậu bé tên Laurent Simons, khi đó 9 tuổi, đã hoàn thành chương trình Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), trở thành người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học. Cậu cũng phá kỷ lục trước đó của Michael Kearney, sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Alabama (Mỹ) khi 10 tuổi.

Doãn Hùng (Theo NBC News, NBC Philadelphia)