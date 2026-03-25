Thần đồng 8 tuổi từng là lập trình viên Apple

Ở tuổi lên 8, Ranvir Sachdeva là lập trình viên tài năng, diễn giả tại các hội nghị công nghệ, có năng lực học tập tương đương học sinh 14 tuổi.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về tác động của AI ở New Delhi (Ấn Độ) hồi tháng 2, Ranvir Sachdeva trình bày về mối liên hệ giữa triết học cổ đại và công nghệ hiện đại. Cậu bé cũng đưa ra góc nhìn về cách các quốc gia phát triển AI.

Tài năng của Ranvir bộc lộ từ rất sớm. Năm 3 tuổi, cậu bé đã có thể tính nhẩm bình phương, lập phương và bắt đầu học lập trình (code).

Lên 4 tuổi, dự án mùa hè về sứ mệnh sao Hỏa của Ranvir được đăng trên website của NASA (Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ). Một năm sau, em có dịp trực tiếp thể hiện kỹ năng lập trình với Tim Cook, CEO Apple, trong sự kiện khai trương Apple Store tại New Delhi. Sau đó, cậu bé trở thành lập trình viên của Apple Swift (ngôn ngữ lập trình dành cho việc phát triển các ứng dụng trong hệ sinh thái Apple), và tham gia một sự kiện của hãng ở California, Mỹ.

Ranvir hoàn thành chứng chỉ AI của Google và tự xây dựng chatbot AI vào năm 6 tuổi, đồng thời xuất bản sách "Are You Born With AI?". Tác phẩm xoay quanh hành trình khám phá thế giới công nghệ của cậu bé Ronnie và robot AI RanBot, qua đó giải thích một cách dễ hiểu các khái niệm cơ bản về AI cho trẻ.

Tháng 9/2024, em trở thành người trẻ nhất được mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 và được vinh danh nhờ có đóng góp liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Ranvir cũng là diễn giả TEDx ít tuổi nhất trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, được ghi nhận trong Sách Kỷ lục châu Á.

Giữa năm ngoái, cậu bé được Bộ Giáo dục Ấn Độ mời phát biểu về đổi mới trong AI và công nghệ số, đồng thời có bài phát biểu chính tại Hội nghị toàn cầu về AI 2025 ở Geneva, Thụy Sĩ.

Theo bài thi CEM (của Tổ chức khảo thí và đánh giá chất lượng Anh quốc), kết quả của Ranvir khi 6 tuổi tương đương học sinh 14 tuổi. Hiện, cậu theo học một khóa Học máy (Machine Learning) tại Đại học Harvard.

Ranvir Sachdeva. Ảnh: Sage1709

Huyền Trang (theo Times of India, NDTV)