Thần đồng 17 tuổi lập tuyệt phẩm thứ hai cho Bayern

ĐứcLennart Karl sút xa ghi bàn lần thứ hai liên tiếp, đồng thời giúp Bayern thắng Monchengladbach 3-0 ở vòng 8 Bundesliga tối 25/10.

Phút 81, Karl đi bóng từ cánh trái, xâm nhập trung lộ rồi sút từ 19 m vào góc cao, ấn định chiến thắng cho Bayern. Bàn vào lưới Monchengladbach là tuyệt phẩm thứ hai của tiền đạo cánh 17 tuổi người Đức. Trước đó, ở lượt ba vòng bảng Champions League hôm 22/10, Karl đi bóng từ giữa sân rồi sút từ 18 m, mở tỷ số trận thắng Club Brugge 4-0.

Lennart Karl mừng bàn ấn định chiến thắng trận Moenchengladbach 0-3 Bayern ở vòng tám Bundesliga tối 25/10. Ảnh: AFP

Trở lại trận đấu ở vòng 8 Bundesliga, Monchengladbach phải chơi với 10 cầu thủ từ phút 19. Trọng tài phạt hậu vệ Jens Castrop thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm đối với Luis Diaz. Chơi ít hơn Bayern một người, nhưng đội chủ nhà vẫn kiên cường. Họ giữ sạch lưới đến giữa hiệp hai bất chấp đội đầu bảng dứt điểm hàng chục lần.

Monchengladbach chỉ thủng lưới từ phút 64. Joshua Kimmich phá thế quân bình bằng hai lần dứt điểm giữa vòng cấm.

Sau bàn giải tỏa tâm lý, Bayern tấn công hiệu quả hơn. Phút 69, Michael Olise chọc khe cho Raphael Guerreiro thoát xuống sút đối mặt thủ môn, nhân đôi cách biệt.

Monchengladbach được hưởng quả 11 m ở phút 75, nhưng Stoger sút trúng cột. Họ phải trả giá đắt sau đó sáu phút khi để Karl thoải mái lập tuyệt phẩm.

Bayern toàn thắng 13 trận từ đầu mùa, gồm tám trận Bundesliga, một Siêu Cup Đức, một Cup Đức và ba Champions League. Họ đang dẫn đầu Bundesliga với 24 điểm, hơn đội xếp thứ hai Leipzig năm điểm.

Thanh Quý